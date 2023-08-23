民眾黨總統參選人柯文哲過去主張蓋金廈大橋，國民黨總統參選人侯友宜近日也表態支持蓋金廈大橋公投。柯文哲今天上午於台北忠烈祠受訪表示，在金門公投金廈大橋一定會過，但也牽涉到台灣跟中國大陸之間怎麼相處的問題，金門大概其實是個和平試驗的好地方。

對於侯友宜喊出金廈大橋，柯文哲指出，這些都是可以做的啦，從通水、通電、通油、通氣以及處理垃圾，金廈大橋對整個金門的生活品質是很有改善，其實在金門公投金廈大橋一定會過，這沒問題，不過這也牽涉到台灣跟中國大陸之間怎麼相處的問題。

柯文哲說，「坦白講，金門倒是不失為一個雙方試驗的良好區，因為距離夠近，也不影響大家的本體」，所以政治跟社會制度也是需要做點實驗，金門大概其實是個和平試驗的好地方。至於侯友宜跟進柯的主張？柯說，「好的主張當然大家會跟進」。

另外，針對鴻海創辦人郭台銘宣布將投入2000萬美金成立金門和平倡議基金會，柯文哲表示，這沒問題，他也不曉得那個基金會成立工作項目是什麼，有時候錢拿出來，大家要知道要做什麼，what to do 這比較重要，「突然問我，我只知道說捐一筆錢進去，到底要做什麼也不知道」。

媒體補充道，民間團體可以做兩岸溝通橋樑，柯文哲則回稱「大陸溝通也不用花什麼錢啊，就自然就好」。