農糧署長胡忠一（左三）出席「十大產區產銷履歷拾柚文旦禮盒」上市記者會。（王揚傑攝）

農業部農糧署署長胡忠一今（23）日出席「十大產區產銷履歷拾柚文旦禮盒」上市記者會，推廣透過全家便利商店、楓康超市兩大通路即可購買台南麻豆、雲林斗六、新北八里等10處產區的文旦柚。胡忠一表示，去年中國大陸禁止台灣柑橘類輸入，反而讓台灣的文旦柚往安全、安心、產銷、履歷等方面轉型，加上零售、通路及加工業者協助，今年目前為止批發市場及產地價格都比往年高，所以影響是有限的。

胡忠一表示，我們過去出口文旦柚到全世界1年平均4、5000公噸，去年出口量因為中國大陸禁止，所以整個文旦柚的出口只有2908公噸，大概減少了1、2000公噸，後來我們做國內行銷、國際行銷以及加工，有效的把本來輸出到中國大陸每年1、2000公噸的量移轉，所以去年的價格比往年都還要好。

此外，今年文旦柚從8月1日開始做共同運銷，且今年的小果比較多，品質比往年還要好，今年到目前為止批發市場的價格及產地的價格都比往年還要高。

胡忠一強調，中國大陸的禁運反而讓台灣的文旦柚調整，往安全、安心、產銷、履歷等方面轉型，是一個很好的契機。產地農會用心的指導，農民也非常配合，政府政策執行內銷、外銷，還有零售業者、通路業者和加工業者一起協助，因此影響是有限的。

胡忠一表示，近兩三年來因為中國大陸片面的禁運，反而造成我們往加工和多元化發展，比如我們的鳳梨釋迦在今年的東京食品展大放光彩，過去我們只有賣生鮮，結果我們把鳳梨釋迦做成冷凍鳳梨釋迦，或是做成釋迦酒之後，賣得非常好，大家本來認為應該會受挫，結果讓我們找出新的活路、新的轉型契機。

胡忠一說，中國大陸並不是全世界唯一的市場，我們有很大的市場，我們文旦的通路賣到香港、加拿大、日本還有英國，今年到目前為止已經出口173公噸，其中英國有2.4公噸，以前根本沒有嘗試過賣到歐洲那麼遠，所以在外銷方面、加工方面，我們有很大的突破。