知名製作人「寬姊」邱瓈寬繼承恩師、資深製片裴祥泉1億3500多萬遺產，裴的胞妹裴祥麟訴請「確認遺囑無效」台灣高等法院認定，裴祥泉口說並請人代筆遺囑，前言表示「家裡人一毛錢都不給」，且代筆遺囑合法，逆轉改判遺囑有效。可上訴。

裴祥麟主張，裴祥泉在2015年5月23日死亡，她在辦理遺產稅繳納等相關事宜時，經國稅局通知，才知哥哥在2015年1月21日立有遺囑，見證人為漢星公司陳姓及謝姓員工等人，並指定邱瓈寬為遺囑執行人，但謝、陳也是受遺贈對象，不得為遺囑見證人，遺囑違反法律強制禁止規鎮定應為無效。

台北地方法院一審判決裴祥泉在2015年1月21日所為之遺囑無效，邱提上訴，高院二審認定，見證人中之陳（兼代筆人）、謝在遺囑製作時確為漢星公司員工，但謝已提醒裴祥泉受遺贈人不得為見證人，陳、謝並均表示不要遺贈，裴祥泉則說「不要就不要」，才繼續完成遺囑。

高院指出，其中一位證人是當時之護士，就本件及兩造均無親誼故舊或特別利害關係，所證應無偏頗之虞而屬可採，堪認裴祥泉製作系爭遺囑時，所為遺贈對象自始不包含陳、謝，少符其真意，否則無異於裴祥泉明知並有意製作無效之本人遺囑，實屬殊難想像之事，亦與事理相違。

高院認定，裴祥泉立遺囑時，為求其遺囑能有效並得依其遺願分配遺產，已將擔任遺囑見證人之陳、謝排除於受遺贈者之外，自不宜無視於裴祥泉立遺囑時之真意，漠視其於遺囑前言所表示「家裡人一毛錢都不給」心願，反使其遺產全歸其法定繼承人取得，因此判決遺囑有效。