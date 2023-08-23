米其林今（23）日公布《臺灣米其林指南 2023》必比登推介店家，在臺北、臺中、臺南以及高雄中，提供「物有所值」美食的餐廳及街頭小吃店家總數來到139家，包括臺北45家、臺中31家、臺南36家，以及高雄27家。其中26家是在今年新獲得必比登推介肯定，其中許多提供的是臺灣料理及在地小吃。這次名單也是首次有西式的甜點店家入選《臺灣米其林指南》必比登推介，一家在臺北，一家在臺中。

臺北新入選的必比登推介店家中，一家提供的是素食料理，這也讓《臺灣米其林指南》必比登推介名單中提供素食料理的店家總數來到了4家。

第六版的《臺灣米其林指南》必比登推介名單共有139個店家入選，涵蓋超過20種料理種類，這清楚地呈現了這個地方的多元與成熟，以及能同時擁抱創新與傳統的能力。

臺北3家新獲得必比登推介餐廳包括素食餐廳季風，主廚以家鄉食材製作純素料理，重新闡述客家飲食文化；另外還有首間西式甜點餐廳新入選HUGH dessert dining提供設六至七道甜點的套餐，食材依四季變更，各道甜品皆精美如藝術品。

另一間臺北新入選必比登推介的店家是小酌之家，選用新鮮海釣的漁獲，臺式佳餚滋味出色。鮑魚燉烏骨雞湯以中藥材慢火燉煮兩小時，是必點菜色，總吸引許多愛好者。

臺中4家新入選必比登推介：

在4間新入選臺中必比登推介的店家中，沙卡是一間屹立四十餘年的臺灣菜餐廳。招牌燒酒雞熱湯鮮甜，雞胸肉軟嫩，蘸上店家特製的辣椒醬油與胡椒粉，別有一番風味。

MINIMAL是另一家以西式甜點新入選今年必比登推介名單的店家。店內把冰淇淋視作料理的主素材，透過七道冰品一一闡述，透過多層次的堆疊變化，大大提升味覺、視覺與用餐感受。

老士官擀麵老闆父親曾擔任士官長，並於眷村習得擀麵手藝。老闆自立門戶後，沿用該手法至今。其麵條帶嚼勁，搭配秘製麻醬與肉燥，滋味鹹香。

夜間部爌肉飯的爌肉飯為店內招牌，彈嫩的五花肉呈現誘人琥珀色，搭配酸菜或辣菜脯，入口肥而不膩。

臺南擁有最多新入選必比登推介店家：

臺南共有36個店家入選必比登推介名單，其中10家是新入選，也讓臺南成為四座指南評選城市中擁有最多新入選必比登推介的地方。

在這10個新入選的必比登推介店家中，7家以小吃入選：

阿文米粿老闆挑選兩年的舊在來米製作米漿，加入三種不同比例的地瓜粉，最後混以肉燥，先蒸再煎至金黃酥脆，推薦搭配筍絲肉醬汁的招牌米粿。嗜辣者不妨添加店家特製的辣椒醬。

七股養蚵園家家族經營養蚵事業，能入手品質最好的鮮蚵。店裡以現剖的鮮蚵入饌，標榜食材新鮮。招牌菜包括酥炸的蚵酥、以高麗菜、韭菜和鮮蚵製成的蚵嗲，以及魚湯為底的蛤蠣湯等。

好農家米糕充滿彈性與濕潤度的米糕配上肉燥、魚鬆與小黃瓜與花生，深受在地人喜愛。

西羅殿牛肉湯的牛肉湯以牛大骨、牛腩、牛油、洋蔥等食材熬煮，搭配薄切牛肉。建議淋上少許米酒提鮮，嗜辣者，不妨蘸取店家自製的辣椒醬。

黃家蝦捲創立超過一甲子，提供的是傳統臺灣小吃－蝦捲。內餡包含火燒蝦和高麗菜，店家使用以特殊比例調配的太白粉漿，現點現炸，外皮輕薄酥脆。

三好一公道當歸鴨是家族事業，現交由第二代經營。以當歸製成的當歸鴨麵線，吸引一群忠實的粉絲。

謝掌櫃以現點現做的新鮮海鮮知名。虱目魚海鮮總匯粥為其招牌，加入虱目魚魚皮、魚肉、魚丸、鮮蝦、蛤蠣和花枝等，鮮味無窮。

另一家以海鮮為特色新入選臺南必比登推介的是黑琵食堂。餐廳以此命名，因其擁有絕佳的觀鳥位置，能在每年九月到五月看到瀕危的黑面琵鷺。提供海鮮經典菜色，包括使用如永續養殖的虱目魚及自家魚塭的文蛤等。

臺南另外兩家獲得必比登推介的店家都以麵食入選。誠實鍋燒意麵以昆布熬煮湯底，顏色清澈，口味清爽。蛤蠣鍋燒用料十足；吃麵吧以臺式麵攤概念，融合歐陸料理技法，提供如炙燒牛舌松露醬拌麵等美味。

高雄9家新入選必比登推介：

今年高雄共有 9 家新入選的必比登推介，讓總體高雄必比登推介的店家數量來到27間。其中3家是新入選的臺灣菜店家：昭明海產家庭料理以道地家常菜知名，招牌菜包括蒜仔肉以及蛤蠣銀芽；貳哥食堂提供口味健康的臺式家常菜，招牌菜為化骨醬燒秋刀魚，一如其名，魚骨燉煮至軟綿可食；還有阿香的廚房，提供原住民美食，布農族主廚並選用家鄉藤枝山的食材入菜。阿香的廚房也是《臺灣米其林指南》中第二家提供原住民料理的餐廳，另一家是臺中必比登推介料理餐廳咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳。

5家高雄店家則以其知名的小吃入選，包括前金肉燥飯的招牌肉燥飯、侯記鴨肉飯香氣濃郁的當歸鴨肉湯及招牌鴨肉飯、老爺美食館（鳳山）的焦糖燻鴨與香茅煎肉、佐以肉燥醬汁、肉鬆與醬黃瓜的廖記米糕，以及米院子油飯的鴨肉油飯。

最後一家新入選高雄必比登推介的是 Apis Grill，店內從蔬食、海鮮乃至肉品，均以炭火烹調。

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