台南市後壁區、嘉義縣鹿草鄉交界的「八掌二橋」，已有40年歷史，嘉義太保高鐵站通車後，成為大新營區民眾到高鐵站的重要道路。（張毓翎攝）

台南市後壁區、嘉義縣鹿草鄉交界的「八掌二橋」，已有40年歷史，嘉義太保高鐵站通車後，成為大新營區民眾到高鐵站的重要道路，然而該橋老舊、狹窄，台南市長黃偉哲23日到場會勘，他說，南市府計畫改建，但總經費高達9.8億元，將與嘉義縣政府共同爭取中央經費辦理。

八掌二橋位於鹿草鄉嘉31線，跨越八掌溪，南接後壁區南85線，現有橋長不足、梁底出現水高不足，局部橋墩基樁裸露，用路人過橋有潛在危險性，已故的紀錄片《無米樂》主角「崑濱伯」黃崑濱曾在這座牆上發生過車禍。

台南市議員李宗翰今天邀台南市政府工務局、水利局、後壁區公所等相關單位人員現地會勘，在地里長包含菁寮里長張文哲、新嘉里長李崑木、長短樹里長黃麗盆、竹新里長王振銘及多位鄉親都到場。

李宗翰表示，這座橋梁的根基不穩，甚至傳出通行民眾被擠落橋下的意外事故，未來的改建計畫將朝著穩固梁基底、橋面拓寬等方向進行，給子民眾一條既穩固又安全的橋梁，减少民眾對這座橋安全層面的疑慮。

南市府工務局說，八掌二橋原橋長700公尺、橋寬8.15公尺，改建後橋長715.6公尺、橋寬15公尺，梁底自16.7公尺抬高至18.3公尺。

工程總經費9億8496萬元，南市府規畫由嘉義縣政府提報中央「流域綜合治理計畫」、「生活圈道路交通系統建設計畫」爭取經費，剩餘1.2億元的地方配合款，由南市府、嘉縣府平分，嘉縣府目前認同這項計畫，最快可望明年動工。