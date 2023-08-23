民進黨前副祕書長林飛帆遭爆可望接任「財團法人台灣民主基金會」副執行長一職，月薪達11萬。對此。國民黨立委王鴻薇諷刺表示，此事真的驗證民進黨都是越退越大尾，林飛帆是最佳示範。

林飛帆原要投入台北市第三選區（中山、北松山）立委選舉，卻遭控性騷擾吃案，最後宣布退選。資深媒體人黃揚明昨爆料指林飛帆將出任台灣民主基金會專任副執行長，月薪高達11萬。對此，王鴻薇今在臉書表示，林飛帆沈寂不到幾個月就傳出將接民主基金會副執行長，真的驗證民進黨都是越退越大尾，林飛帆以退為進是最佳示範。

王鴻薇提到，民主基金會背後就是外交部捐助成立，每年編列預算1.5億元。董事長都是立法院長，副董事長室外交部長，過去「林9萬」是民進黨養，現在「林11萬」貨真價實是國家養，是用進黨做政治酬庸。

王鴻薇諷刺表示，林飛帆從過去學運領袖，痛罵對蔡英文失望，後來卻當上民進黨副秘書長，甚至還被提名選立委，如今即使任內發生性騷處理不當爭議，黯然退選，仍可華麗轉身領更高薪水，「林飛帆果然是民進黨執政下優秀的『黨國』青年」。

針對林飛帆將接任台灣民主基金會副執行長的傳言，台灣民主基金會昨強調，尚未正式約詢該人事，會在定案後再公布。

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