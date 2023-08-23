試營運期間，飯店推出超值優惠，原價6600元的房型，含稅價1499元；飯店會員最多可再享88折優惠，雙人房最低1319元起。(福容徠旅提供)

「福容徠旅水里」距離著名的觀光景點「車埕」，開車僅需7分鐘。(福容徠旅提供)

來水里旅遊可手作玩陶，還可體驗漢服及和服，讓遊客穿越時空，體驗懷古幽情。(福容徠旅提供)

「福容大飯店」旗下新品牌「福容徠旅」第二間分店插旗南投水里，位置可說是南投旅遊的中心點。(福容徠旅提供)

力拚疫後逐漸復甦的觀光旅遊商機，本土連鎖飯店「福容大飯店」旗下新品牌「福容徠旅」高雄店7月初在高雄開幕，品牌第二家飯店「福容徠旅水里」也宣布8月24日正式試營運，飯店官網與各大訂房平台同步上線。試營運期間，飯店特別推出超值優惠，原價6600元的房型，含稅價1499元，每日限量提供；而飯店會員最多可享88折優惠，雙人房最低1319元。

麗寶集團旗下「福容大飯店」在台已有25年歷史，歷經疫情衝擊仍堅守台灣觀光產業，全台15家分店沒有裁員，今年第2季更正式推出全新輕旅品牌「福容徠旅」，以同集團不同品牌策略搶攻旅遊市場大餅。「福容徠旅」高雄店7月初才剛與IKEA合作，打造獨具特色的鯊鯊房，限量發售，造成搶購風潮。緊接著新品牌的第二間分店插旗南投水里，水里鄉長葉銘豐表示：「當地已經超過50年沒有蓋新飯店，福容的進駐，成為水里小鎮居民熱切關心的話題。」

「福容徠旅」水里店座落於山林城鎮間，以「山林裡的藝術旅店」為發想，白色仿歐式城堡的建築外觀成為當地明顯地標。飯店興建地上6層，地下1層，67個房間，走小而美的精緻路線，每層梯廳不定期舉辦藝術策展。飯店主打年輕、創新、時尚、環保，不主動提供牙刷、拖鞋等一次性備品，而洗沐用品則是使用台灣在地品牌「一日茶道」。在客房內還能品嘗日月潭著名茶廠「喝喝茶的紅玉茶包」、以及得過咖啡評鑑三冠王的日月潭「山豬衝吧咖啡包」。

「福容徠旅水里」的地理位置可說是南投旅遊的中心點，距離著名的觀光景點「車埕」，開車僅需7分鐘，當地的遊客中心變成了「車埕鐵道觀光小學堂」，已廢校的車埕國小校舍，也被改建成知名連鎖咖啡車埕店；早年車埕車站旁貯木池，也興建了環湖步道，沿著湖畔種植滿滿的落羽松，在秋天格外美麗。湖畔旁的日式小木屋「隱茶 Steam」，更是網美打卡熱點，沒預約還進不去；當地的木桶便當吃完後不僅能把木桶帶回家，還能到體驗工廠免費烙印LOGO，為旅程留下美好回憶。

另外一個知名景點「水里蛇窯」，距離飯店只有5分鐘車程，當家的第三代窯主是國內知名的陶藝家林國隆，他趁著疫情期間改造水里蛇窯，目前已是最夯的IG打卡聖地。來這裡不只體驗DIY，還可變裝打扮，不管是漢服還是和服，精緻的服飾與髪飾，都能讓遊客變裝穿越時空，結合環境營造，氛圍感十足。房客可直接在飯店購買「水里蛇窯」門票，原價150元，特惠120元，每張可折抵80元館內消費。

除了周邊景點，從飯店出發沿著台16線，可選擇往信義鄉飽覽山林風光；或是走台21線，開車約20分鐘就會抵達日月潭；對於要挑戰玉山的登山客來說，補給方便。

飯店試營運期間特別推出「徠.睡飽」不含早餐特別優惠，原價6600元的房型，含稅價1499元，打破市場行情，每日限量提供。而福容大飯店的會員，用享福卡再享會員折扣，最多可享88折，等於最便宜的一間一大床的雙人房只需1319元，優惠到11月30日止。旅客在飯店掃描QRcode，輸入電話號碼即可註冊成為會員，現場立享95折優惠。活動期間，憑著「福容徠旅水里」的發票或載具憑證，到水里鄉農會門市，購買在地農產品皆可享有9折好康。

刺激國旅市場，從9月中開始一直到11月，日月潭風景管理處周周都有精彩活動登場，包括9月24日「萬人泳渡日月潭」；10月14日「2023Come!BikeDay自行車主題日」；10月21、11月4日、11月18日有3場不同主題的日月潭花火音樂會；10月29日「2023日月潭環湖馬拉松」、11月11日水里蛇窯也將舉辦一年一度的「窯神祭」。