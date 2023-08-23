卓文恒表示，業界當然希望ECFA跟過去一樣，但不是業者能決定。上銀在大陸有蘇州廠，蘇州廠占大陸市場整體銷售只有1/10，未來會將台灣產能一部份移往大陸，讓蘇州廠增加產能減低關稅衝擊。目前蘇州廠做後端製程，會陸續增加中端或部分產線。

對於景氣看法，卓文恒表示，大陸房地產爆雷，仍擔心系統性風險，現階段產品交期一個半月到兩個月，而景氣在去年第3季後下來，今年下半年力拚跟去年同期持平，因為今年前7月衰退21％，2023年確定營收會呈現衰退。不過，景氣不佳但擴廠依照計畫進行，很多建廠計畫到2024年第1季後才會完工，後續建置機台也需要時間，先做好準備來因應未來的需求。

卓文恒指出，亞洲市場衰退明顯，但歐洲整體狀況還可以，今年前半年沒有感覺衰退，7、8月放假開始感覺需求下滑，但德國、義大利沒像亞洲衰退那麼多，加上子公司拓展新客戶，估計今年歐洲市場僅持平或小幅下降。