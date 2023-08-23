Nike周二股價下跌1.36%，收在101.46美元，連跌第9個交易日，創下該公司在1980年12月IPO以來最長的連跌記錄。

Nike周二下跌主要因為其客戶迪克體育用品（Dick's Sporting Goods）上季業績意外疲弱並下修全年獲利展望，而部分原因竟是門市的偷竊案增加。

作為Nike最重要的成長市場，中國的消費反彈無力，也令Nike股價難有起色。根據官方數據，中國7月零售額增長放緩至2.5%，遠低於市場預測中值（增長4%）。

Miller Tabak+ Co首席市場策略師Matt Maley表示，投資人正在意識到中國的增長將放緩。他們也意識到，中國不會像過去那樣採取那麼多措施來提振增長。

連跌9天讓Nike市值蒸發近130億美元，目前來到約1550億美元。但即使在最近這一波下跌之前，該公司也沒能跟上大盤的上漲腳步，今年以來Nike股價下跌13%，而標普500非必需消費品類股則飆漲29%。

Nike在6月底公布的每股盈餘不及市場預期，顯示該公司仍以打折方式出清庫存。其全年展望亦令華爾街失望。

Wedbush分析師Tom Nikic表示，Under Armour和Champion母公司Hanesbrands最近發布的財報可能加劇了投資人對運動服飾與用品公司庫存水位仍高以及促銷活動壓縮利潤的擔憂。他表示，零售商Foot Locker將在周三發布財報，這可能成為Nike的一個重要信號，因為Foot Locker通常會提供各品牌的業務表現。

去年Foot Locker約65%的運動商品來自於Nike。

Nike將在9月底發布財報。