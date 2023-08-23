期交所自104年起即推出多項國外指數期貨，合作夥伴包含NasdaqCME)、洲際交易所(ICE)、日本交易所集團(Japan Exchange Group, JPX)、S&P Dow Jones指數公司及富時國際有限公司等，涵括美國、歐洲與亞洲等地旗艦商品。

各項國際合作商品中，又以108年與 Nasdaq及CME 合作推出的Nasdaq 100期貨表現最為亮眼，111年日均量逾5,000口，為期貨市場挹注一定成長動能，目前亦積極與CME及Nasdaq研議合作下一個國際指數商品，規劃今年推動上市。

期交所自104年起，每年與美國期貨業協會(Futures Industry Association, FIA)合作舉辦臺灣衍生性商品市場發展研討會(FIA Forum: Taipei)，該研討會已成為FIA亞太區規模最大區域型研討會，成為亞洲交易所、外資機構與期貨業者重要交流平臺。今年研討會將於8月31日假遠東飯店舉行，預計參與人數將更勝以往。

期交所未來持續佈局全球，積極與Nasdaq、CME、ICE等進行交流，深化長期夥伴關係，掛牌更多國際知名股價指數、匯率指數及商品期貨等，實現合作雙贏，讓台灣在國際資本市場上發光發亮。