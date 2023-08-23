中央大學科學團隊參訪德法聯合研究站AWIPEV相關儀器設備。(中央大學提供／李侑珊台北傳真)

中央大學今年新成立的「台灣極地研究中心」，在教育部和國家海洋研究院的支持下，8月由地球科學院院長許樹坤領軍，深入全球最北端研究基地新奧勒松(Ny-Alesund)，開啟國際學術交流的火花。希望將台灣的極地研究融入國際社會，強化我國在極地科學領域的影響力。

中央大學表示，許樹坤帶領新任中央大學台灣極地研究中心主任倪春發、副主任錢樺等人，一同前往北極最具代表性的科學研究基地新奧勒松(Ny-Alesund)。這個位於北緯79度的研究小鎮，匯聚來自全球10個國家地區的科學家，專注於大氣科學、陸地生態、峽灣系統和冰川等領域的研究。

中央大學介紹，新奧勒松是極具特色的國際學術社區，各國科學家在這個小型城鎮中共同居住，宛如一個極地學術家庭。這裡每天有40名常駐工作人員，並不時有科學家的臨時進駐。此外，新奧勒松的科學研究設施也包括世界知名的大氣變遷測站齊柏林(Zeppelin)站，提供大氣二氧化碳和溫室氣體濃度變化的重要數據。

中央大學表示，在本次交流之旅中，台灣研究團隊獲得來自德法聯合研究站AWIPEV及英國極區研究站的寶貴啟示。尤其是AWIPEV站，擁有世界頂尖的大氣量測技術，包括拉曼光達、風光達、雲雷達等，為北極大氣科學的研究提供了寶貴數據。顯示北極大氣科學研究的重要性不容忽視，直接關係到全球氣候變遷。

倪春發說，這趟北極之行不僅加深了與德法、英國等國家極地研究機構的交流，也建立起與中國大陸的黃河極地研究站的聯繫。在研究人員的交流中，分享彼此科研面臨的共同挑戰，這種合作不僅豐富了研究內容，更彰顯面對氣候變遷的重要性，這是一個超越國界的科學使命。

錢樺指出，台灣極地研究中心的角色不僅僅是推動國內極地研究，更應該成為國際極地科學交流的橋樑。氣候變遷已成為全球關注的焦點，國際合作與科學家的共同努力將成為解決這個重大問題的關鍵。期待著台灣在極地科學領域取得更多的進展，並希望透過國際合作，共同創造更多對抗氣候變遷的有效策略。