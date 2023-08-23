為連接17公里海岸線自行車道、帶動新竹市香山區客庄經濟與發展，新竹市政府爭取客委會「客庄創生環境營造計畫」經費，辦理香山鹽港溪流域自行車道及環境改善工程，工程22日決標，將投入5000萬餘元打造總長10.4公里的自行車道，工程期12個月。

新竹市文化局表示，此案在市府團隊努力下已順利於8月22日決標，工期預計12個月、總長度約10.4公里，期串聯原有自行車道系統，將人流與金流導入香山區中南隘客庄，發展文化遊程，帶動客庄經濟發展，達到藏富客家、繁榮客庄。

市長高虹安表示，隨著經濟及生活水準的提升，民眾對運動休閒需求日益增高，市府團隊持續優化17公里海岸線自行車道，打造竹市重要觀光軸線。

此自行車道案將自行車遊程向東延伸至香山區中南隘客庄，串聯山與海，讓民眾從海岸一路深入客庄，緣溪穿越稻田、果園和青翠的丘陵，欣賞里山田野風光，體驗客庄風情。

文化局長錢康明補充，新竹市客庄主要分布在香山區內湖、中隘、南隘、茄苳一帶，有豐富的田園地景、墾隘文化，與茶花、玉蘭花、荔枝產業等現代農業觀光資源，極適合發展客家文化小旅行遊程，未來將逐一串聯相關地景及路線，提供民眾優質遊程。

文化局指出，自行車道路線預計自南港賞鳥區及白雲橋銜接17公里海岸線自行車道，沿鹽港溪及八股排水兩岸防汛道路畫設，沿線規畫國道3號高速公路下自行車運動公園、烏版崁岩多功能公園，並結合現有宮廟、涼亭等休憩點供民眾休息使用。

未來民眾可以在這條自行車道上享受友善、安全、便利的客家文化自行車遊程，感受新竹在地山、河、海、花、果、香等多重客庄旅遊體驗，屆時歡迎大家一同前來領略客庄文化的魅力。