湖人這個夏天不再迷信明星三巨頭，球員市場開市後的第一目標，便是以長約留下上季成長蛻變的里夫斯（Austin Reaves），美媒《The Athletic》記者布哈（Jovan Buha）引述消息，馬刺曾有意願向里夫斯提出高達1億美元的報價，不過湖人放話，無論開給里夫斯任何地報價條件，球團都會留人，這番話也令馬刺打退堂鼓。

2021年選秀會上落選，里夫斯不放棄NBA夢並從發展聯盟打起，近幾年迅速成為湖人重要一員，上季季後賽甚至是詹皇、一眉哥除外，球隊表現第3好的球員，里夫斯休賽季成為受限制自由球員，湖人高層已經指示將匹配任何報價，果真沒有球隊給里夫斯開價，湖人最終以低於外界預估的4年5380萬美元價碼成功留人。

布哈透露，剛選進法國狀元文班亞馬（Victor Wembanyama）的馬刺，其實考慮過關於里夫斯的2份報價，其一是最大年限和薪資的4年1億美元，另一份則是3年6000萬美元。布哈補充，無論湖人匹配何種報價，里夫斯在第3年後的薪水將會大幅度增加（亞瑞納斯條款）。湖人不但得多付薪水（以他們開出4年5380萬美元做比較），甚至未來可能出現薪資空間被鎖死的狀況。

幸運的是，湖人放話的策略奏效，馬刺沒有把握拿下里夫斯，便將目標轉往其他對象。如果湖人被迫匹配4年1億美元報價，球團無法從熱火網羅射手文森特（Gabe Vincent），並同時留下八村壘和羅素（D'Angelo Russell）。