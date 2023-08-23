劉亦菲（左）、李現的「膠帶吻」成名場面。（中天娛樂台提供）

劉亦菲（左）、李現CP感十足。（中天娛樂台提供）

由劉亦菲、李現領銜主演的《去有風的地方》，正在中天娛樂台熱播，過去李現因出演《親愛的，熱愛的》爆紅，連帶對生活造成困擾，不僅被偷拍，就連手機號碼、住址等都被黃牛拿出來販賣。他成名後仍不驕不躁，沉下心來精進演技，雖然在《去有風的地方》播出之前，一度被網友說事業走下坡，遭受許多質疑，「我恐懼的是我自己不會演戲，而不恐懼自己不紅。」《去有風的地方》播出後網友都給予正面評價，才讓他放下心中的大石頭。

《去有風的地方》在雲南取景拍攝，李現吃到很多當地美食，像是米線、黃燜雞、鮮花餅等，喜歡雲南菜的他，還任性地連吃2天菌菇火鍋，結果慘流鼻血，「睡覺的時候，鼻血就從旁邊開始往下流，第二天早上睡醒又開始流，在現場拍戲，拍著拍著又開始鼻血往下滴。」他覺得有一部份原因可能是高山症，不過從此之後他再也不敢吃菌菇火鍋。

雖然愛吃美食，但李現私下仍對維持身材相當自律，在拍片空檔，他會藉由手邊的物品當健身工具，時刻都在運動毫不鬆懈，過去他更時常展露他的「八塊腹肌」，因此被封為「腹肌男神」。不過近期戲約多，每天忙工作沒有時間好好健身，腹肌都不見了，「腹肌是一個非常殘忍的東西，一週7天起碼得練4次，然後控油控糖」。

《去有風的地方》步調清新，掀起「慢活」風潮，除了療癒的劇情、場景，劉亦菲、李現彼此慰藉互生情愫，曖昧氛圍也讓觀眾急著敲碗盼兩人趕快在一起。劇中也有許多吻戲名場面，像是「窗邊吻」、「膠帶吻」、「星空吻」等，吻戲多達16場，其中李現稱自己是劉亦菲的創業學長，更教她如何管理員工，教完後以討學費之名接吻，讓人直呼「太會談戀愛了。」《去有風的地方》每週一至週五晚間10點在中天娛樂台播出。