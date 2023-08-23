國民黨總統參選人侯友宜22日起金門行，陸續拜會地方人士以及金門縣黨部，而過往被歸為挺郭立委的陳玉珍也全程跟緊緊，並在車上跟侯友宜介紹金門的特色及景點。而陳玉珍也首度掛出與侯友宜的競選看板，寫下「珍愛金門侯兩岸和平」，也被視為歸隊徵兆。 兩人也在餐會上十指緊扣大喊加油，陳玉珍也說，藍軍、在野陣營一定要努力整合，讓國民黨贏得最後的勝利。

國民黨金門黨部今也在金門縣餐廳舉辦「八二三砲戰65周年紀念和平祈福餐會」，會場有26個團體現身支持侯友宜。陳玉珍上台致詞時，站在侯友宜旁邊，並表示，這兩天跟侯友宜近距離相處，侯友宜在當新北市市長做得相當好，民意滿意度70％以上，她相當佩服，行政首長要做到這麼高的滿意度，代表侯友宜做事非常認真。

這兩天近距離相處，更覺得侯友宜是一個大度的人，寬宏大量，認真實在。陳玉珍說，這幾年大家都說她是中華民國女戰神，但她心裡常常很難過，藍軍的票在立法院就是少，所以明年選舉要拚立法院國民黨席次過半。

總統選舉方面，陳玉珍表示，他跟侯市長講，藍軍、在野陣營一定要努力整合，「侯市長非常雍容大度，做人做事有政績非常實在，現在的民調就是民進黨努力打壓侯友宜，「因為我們強所以被打壓」，不管怎麼樣要堅定信心，因為明年的這場選舉真的是戰爭跟和平的選擇，民進黨一直再去中華化，讓下一代都忘記祖先從哪來，我希望明年選舉要團結壹致，繼續努力讓國民黨贏得最後的勝利。

侯友宜致詞時也表示，他有決心有信心，更有責任承擔，「侯友宜一定做到，不要戰爭要和平，戰爭無情，和平無價。」

侯接著說，最後不要忘了一件事，侯友宜一個人當選沒有用，國民黨立委也要全壘打。陳玉珍在立法院拚到要死，衝得要死，但他勇敢手舉起來也才一隻而已，其他的委員也都要讓他當選，讓國民黨過半，不能光靠金門女戰神單打獨鬥，大家要多多支持。最後兩人十指緊扣在台上大喊「侯友宜加油，陳玉珍加油，國民黨加油。」