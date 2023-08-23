越共中央委員、副總理黎文成於周二（22日）晚間20時20分因病，在海防市吳權區的家中去世，享年61歲。

據越南媒體周三（23日）報導，黎文成生於1962年10月20日，原籍為越南海防市永寶縣新蓮鄉。 他於1997年6月24日加入越南共產黨，曾任越南海防市市委書記、海防市人民議會主席，是越共第十二屆、第十三屆中央委員會委員。

報導指出，自2022年底以來，黎文成因病，幾乎沒有參與政府的指導和運作活動，也不常出席會議。