「臺灣米其林指南2023」囊括臺北、臺中、臺南及高雄4城，此次入選「必比登推介」的店家，包括臺北45家、臺中31家、臺南36家及高雄27家。與去年相比，以台南合計新增9家最多、高雄新增7家居次，臺中減少6家、臺北則減少達12家。

米其林指出，此次26家新獲「必比登推介」的店家，多為提供臺灣料理及在地小吃，並首次有西式甜點店家入選，包括臺北的「HUGH dessert dining」及臺中的「MINIMAL」。另外，臺北新入選的「季風」為素食餐廳，使整體名單提供素食料理的店家數達4家。

臺北今年有3家新入選，除了上述提及的西式甜點餐廳「HUGH dessert dining」及素食餐廳「季風」外，另一家為選用新鮮海釣魚獲提供臺式佳餚的「小酌之家」，以中藥材慢火燉煮2小時的鮑魚燉烏骨雞湯是必點菜色。

臺中今年有4家新入選，除了上述提及的西式甜點餐廳「MINIMAL」，還有屹立四十餘年的臺菜餐廳「沙卡」，以及「老士官(手+幹)麵」及「夜間部爌肉飯」。

臺南以新增10家成為今年必比登推薦最大贏家，其中「阿文米粿」、「七股養蚵園家」、「好農家米糕」、「西羅殿牛肉湯」、「黃家蝦捲」、「三好一公道當歸鴨」、「謝掌櫃」等7家為小吃，「黑琵食堂」提供海鮮經典菜色，「誠實鍋燒意麵」及「吃麵吧」均以麵食入選。

高雄亦有9家新入選，其中3家為臺菜餐廳，包括提供道地家常菜的「昭明海產家庭料理」、「貳哥食堂」及原住民料理的「阿香的廚房」，「阿香的廚房」也是第2家入選的原住民料理餐廳，另一家為臺中的「咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳」。

此次新入選的「ApisGrill」從蔬食、海鮮至肉品均以炭火烹調，其他5家新入選者均為小吃，包括「前金肉燥飯」、「侯記鴨肉飯」、鳳山「老爺美食館」、廖記米糕、米院子油飯。

「米其林指南」國際總監Gwendal Poullennec表示，第六版的「臺灣米其林指南」必比登推介名單涵蓋超過20種料理種類，清楚呈現此地的多元與成熟，以及能同時擁抱創新與傳統的能力。

Gwendal Poullennec指出，評審員見證臺灣餐飲的復原力、對此印象深刻，也能明顯注意到臺灣餐飲業再次興盛。評審員對臺灣小吃及傳統菜色的多元印象深刻，特別在去年首次納入評選的臺南及高雄2城。