澎湃新聞23日報導，大陸已將外賣小哥等新就業形態勞動者，列為法律扶助關注重點。大陸司法部23日舉行「法律援助惠及更多群眾暨發布《辦理法律援助案件程序規定》記者會」，並發布法援典型案例。

法律援助是大陸國家建立的，為經濟困難公民和符合法定條件的其他當事人無償提供法律諮詢、代理、刑事辯護等法律服務的制度。據統計，2022年大陸法律援助機構共辦理法援案件137萬餘件，值班律師提供法律幫助95萬餘件，受援人241萬餘人，提供法律諮詢1980萬餘人次。

司法部公共法律服務管理局一級巡視員孫春英指出，大陸司法部公共法律服務部門主要從兩方面開展工作：一方面，擴大法律援助的知曉度和覆蓋面。指導地方將外賣小哥、快遞員等新就業形態勞動者作為法律援助的重點群體，通過發布典型案例等方式，讓勞動者知道，法律援助法已經將確認勞動關係納入法律援助事項範圍，對申請支付勞動報酬或者請求工傷事故人身損害賠償的進城務工人員免予核查經濟困難狀況，引導勞動者依法理性維權。

以江蘇為例，去年以來，全省辦理新就業形態勞動者的法律援助案件688件，涉案金額1533.9萬元（人民幣，下同）。另一方面，提供多元便捷服務，提高援助服務質效。廣東省廣州市等一些地方在新就業形態勞動者的聚集地設立了法律援助工作站，定期安排律師提供法律諮詢等服務。

針對新就業形態勞動者規模體量大、區域分布廣的特點，京津冀、長三角、珠三角等地區建立了法律援助異地協作機制，在受理轉交申請、調查核實情況、送達法律文書等方面實行了跨省協作，避免勞動者來回跑、多頭跑，降低新就業形態勞動者異地維權成本。

據指出，魏女士從事網路主播一職，因懷孕身體不適等原因，在直播賣貨過程中沒有達到預期的效果，被公司以不能勝任工作為由解除勞動關係。魏女士向江蘇省蘇州市相城區法律援助中心申請法律援助。

法律援助中心經審查認為，魏女士是外來務工人員，懷孕期間失業，又沒有收入來源，所申請的勞動爭議糾紛符合法律援助事項範圍，當天決定給予法律援助，並指派了律師承辦該案。承辦律師接受指派以後，馬上幫助蒐集證據資料，申請勞動仲裁，後又起訴到法院。結合魏女士哺乳期沒有收入，希望一次性了結的意願，最終幫助當事人通過調解一次性拿到8萬元工資和經濟賠償金。