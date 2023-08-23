【全程字幕】賴清德支持度破4成！館長喊願下跪求「郭柯侯」合作 柯文哲笑：太憂國憂民了 @ChinaTimes ​

國民黨總統參選人侯友宜昨抵達金門，民眾黨金門縣黨部主委吳嘉將現身沙灘，特別前來與侯友宜握手致意，另外，鴻海集團創辦人郭台銘也與民眾黨籍的金門縣長陳福海十指緊扣。民眾黨主席、總統參選人柯文哲今對此表示，他不太贊成政治上壁壘分明，「我們是比較自然」，倒覺得這也沒有什麼。

對於黨公職與侯友宜、郭台銘合體，陳福海更表示，每個總統參選人都有提出金門相關的政策，只要對金門有利的政策，他們都支持，沒有明確表示支持柯文哲。

柯文哲今天上午在台北忠烈祠受訪表示，這態度也是對，其實台灣民眾黨是個柔性政黨，大家也是為了理念比較相近結合在一起，還有一點，他個人不太贊成政治上壁壘分明、非常肅殺，誰跟誰就不行，「我們是比較自然，所以我倒覺得這也沒有什麼」。

對於館長陳之漢表示，願意為了柯、侯、郭三位人物的合作而「下跪」。柯文哲直言，「不用啦，館長太憂國憂民了，時間到問題都會解決。」

柯文哲日前專訪表示，他把壯大民眾黨放在下架民進黨後面，可能變成之後國民黨談整合時的講法？柯文哲表示，台灣民眾黨有個價值，不因短期利益犧牲長期利益、不因少數利益犧牲多數人利益，也不會為政黨利益犧牲國家利益，所以政黨存在目的是因為可以對國家更好、對社會更好，從頭到尾邏輯是一致的。

另外，對於柯文哲前總統李登輝談特殊國與國講「特殊」就好，但台聯祕書長周倪安說這在汙蔑李前總統、順中國意？柯文哲表示，因為李總統處理兩岸關係十幾年，李也會按照局勢變化提出智慧的見解，他倒覺得李登輝會那樣講有他有智慧的地方，解決問題優先，讓爭議擺到後面去 。