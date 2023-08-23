雲林縣啟動《鄉鎮市志》編纂，地方文史工作者熱心提供相關史料。（張朝欣攝）

雲林縣政府攜手產官學界、地方文史工作者及全縣20鄉鎮市公所，展開《雲林縣志》與《鄉鎮市志》編纂工程，《雲林縣志》編纂已於去年開跑，23日在北港文化中心舉行《鄉鎮市志》編纂啟動典禮，向各界宣示縣府與公所共同推動文化建設的決心，完成後可供大家傳閱參考並留予子孫，穿梭雲林古今歷史。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣已經有北港鎮、斗六市、口湖鄉、四湖鄉、西螺鎮、虎尾鎮、古坑鄉完成地方志書出版，其餘13鄉鎮志書亟待辦理編纂，另外北港鎮志、斗六市志、四湖鄉志已屆10年續修年限，所以共有16鄉鎮市志需進行編修工作。

張麗善說，每鄉鎮市志的編纂經費約400萬元，考量地方財政有限，將由縣府補助280萬元、各公所自籌120萬元，希望經由縣府的帶領，達到一鄉鎮一志書目標，全面性、完整性保存記錄雲林的悠久歷史文化。

縣文化觀光處長陳璧君說明，編纂《雲林縣志》與《鄉鎮市志》是雲林人的大事，除縣府正在編纂的縣志，鄉鎮市公所也將同步編纂鄉鎮市志，讓縣志與鄉鎮市志可以相互配合。為豐富各類史料蒐集，文觀處本月10日從古坑鄉出發，將陸續在各鄉鎮市舉辦20場耆老座談會，帶動縣民共同為保存地方歷史記憶而努力。

陳璧君指出，《雲林縣志》自2022年啟動編纂，預計2026年完成，除卷首及卷尾，共有9志（每志為1卷），志下分篇每篇20萬字，合計11卷34篇，卷首及卷尾共30萬字，總篇幅約710萬字，由44名國內專家學者與地方文史菁英組成縣志撰稿團隊，配合《鄉鎮市志》的編纂，為雲林的古今歷史與變遷留下詳實紀錄。