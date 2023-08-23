新北市環保局提出的「新北市檢舉固定汙染源違反空氣汙染防制法案件獎勵辦法」，於今（23）日市政會議由副市長劉和然宣布審議通過，後續將函送新北市議會及行政院備查後發布實施，預計最快10月就可以上路，不過依相關規定，即使上路後民眾檢舉成案，獎勵金最快也要明年才領得到。

為了有效改善空氣品質，鼓勵民眾檢舉汙染行為，新北市環保局訂定「新北市檢舉固定汙染源違反空氣汙染防制法案件獎勵辦法」草案，藉由獎勵金發放提供誘因，彌補環保機關稽查人力的不足。未來將核發給成案檢舉人實收罰鍰的5％作為獎勵金，若檢舉人現為或曾為被檢舉人的受雇人，獎金核發比例更提高到10％。

該草案部分條文內容經修正後，在今年6月29日由新北市法規會審議通過，並在今日市政會議由副市長劉和然宣布，後續將依程序函送議會及行政院備查，環保局專門委員郭淑萍表示，9月前就會送件，等收到回文後就可發布實施，預計最快10月就可上路，但可以確定的是今年一定會實施。

不過就算10月上路，獎金最快也要等到明年才收得到，郭淑萍解釋，即使今年辦法實施後有民眾提出檢舉，但後續還要查證屬實、通知被檢舉人繳款期限，並在被檢舉人確實繳納罰鍰後，才能核發獎勵金，所以依流程來看，最快要到明年才有機會領到。

此外，若被檢舉人拒不繳納罰鍰，那麼依照條文規定，被檢舉人就必須等候該案件進入強制執行，確認扣押到多少財產後才能依規定比例核發獎金。若同案有2人以上檢舉，則以環保局受理時間為準，發給最先檢舉人，另媒體公開或其他機關已知悉或查證中案件也不予核發。