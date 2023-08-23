福島第一核電站核廢水24日將開始排海，使在中國國內經營的日本料理店陷入困境，擔心影響會擴大。中國自7月起加強對日本水產品的放射性物質檢測後，日本對中國的鮮魚出口事實上已經停止。

日經新聞報導，上海市內一家壽司店的經營者感嘆，目前該店只得透過採購從日本經由香港進入大陸的非正規產品來應對，但「價格高，而且這種進貨管道不知道可以維持到什麼時候」。

雖然這家壽司店也嘗試換成其他產地的產品，但這位經營者失望地表示：「能在中國採購到的養殖竹莢魚和沙丁魚過肥，不能用來做壽司」。

中國當地的進貨價格也受到影響。另一家日本料理店的經營者感嘆，因為買不到日本產而換成中國產海鮮，但中國產海鮮近一個月漲價約3成。雖然嘗試採購韓國產和澳洲產的魚和貝類，但有些不適合生吃。

廣東省廣州市的日本餐飲店也將賣點之一的鮪魚刺身，由日本產換成西班牙產，「很遺憾不能提供日本產（海鮮）」。其他日本餐飲店正在透過更換食材等緊急對應方式，將對經營的影響降至最小。

報導指，大陸海關總署7月以關注日本輸中食品安全性為由，實施100％查驗。雖然日本繼續對中出口易於保存的冷凍品，但冷藏的鮮魚會因留置於海關進行檢測，而導致鮮度下降無法出售；冷藏的鮮魚實際上已處於停止對中出口狀態。

對福島核廢水排海問題表示擔憂的不僅有中國餐飲店相關人員，進入中國的日用品品牌也擔心，此舉會給所有日本企業和產品都帶來「風評被害」（指因揣測、傳聞導致沒有直接關係的事物受到牽連和損害）的聲音。