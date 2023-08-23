台積電一名林姓女工程師罹患「帶狀皰疹」，並於某天值夜班期間向沈姓主管表示身體虛、不能熬夜，請求提早下班；事後請病假時同有檢附收據；沈男因此得悉其病情。未料，沈男事後竟於開會時使用通訊軟體，告知下屬等人林女病情。林女聽說病情遭傳開後憤而提告，二審今（23）日宣判，駁回上訴，最終依違反《個資法》，判沈男2月徒刑，可易科罰金6萬元。

根據判決書，沈姓男子（40歲）為中部台積電部門主管，原告林女為其部門工程師。時間回溯2021年3月12日，沈男一連向5名下屬寄出電子郵件，信中提及女工程師身體虛、無法熬夜，同時強調「若是她老人家01:00 之前想要離開，我有請她務必當下和你們協調，一切還是以各位當下需求判斷為主」。

同年7月下旬，沈男於開會期間使用通訊軟體，向其他同事提起林女患有帶狀皰疹的病情。林女得知病情被傳開後，認為沈男行徑已對她產生「為了小事動輒請假」、「增加其他同事負擔」、「拖累團隊工作」之不良印象。林女表示，此已洩露其個人隱私，因此報警處理，並對沈男以加重誹謗、違反《個資法》憤而提告。

針對沈男所涉加重誹謗罪嫌部分，因逾越告訴期間，經檢察官為不起訴處分確定。

沈男主張，鑒於林女並無助理工程師、以至於造成1人須負擔2人工作之顧慮，因此才與同事提及病名，但初衷只是希望友人能為她提供幫助，絕無損害林女之意。

台中地院經審理，審酌沈男同時向多名部屬提及林女病名，顯然已逾單純「處理」個資之行為、也對林女造成一定傷害，最終依違反《個資保護法》，判處沈男2月徒刑，可易科罰金6萬元。本案經上訴台中高分院，今早駁回上訴，維持原判。