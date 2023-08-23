台北市南港區興中路44巷，21日下午6時發生一起孩童騎滑板車穿越人行穿越道，與汽車擦撞的事故，而事發畫面也曝光。轄區警方表示，尚未接獲相關報案紀錄；不過，汽車駕駛涉及駕車行近行人穿越道，有行人穿越，不暫停讓行人先行通過者，最高可處新臺幣6000元以下罰鍰。另幼童使用滑步車穿越車道，亦恐涉及違反道路交通管理條例，可處新臺幣500元罰鍰，如當事行為人未滿14歲，則改處罰其法定代理人或監護人。

從監視器畫面可以看見，一名孩童騎滑板車穿越人行穿越道時，遭到一輛打方向燈欲左轉汽車撞上，孩童當場連人帶車彈飛倒地，所幸看似未受重傷，自行起身「棄車」跑到路旁，而後方緊隨兩名大人與肇事駕駛交談後，隨及跟上前關心孩童傷勢。

對此，轄區南港分局表示，尚未接獲本案相關報案紀錄，建議民眾遇有類此行車事故，當下請立即撥打110通報警方到場處理，若先自行和解後，發現其他權益損失，亦可事後聯繫警方補成案，並依據相關法規查究雙方肇事責任。

南港分局表示， 汽車駕駛涉及駕車行近行人穿越道，有行人穿越，不暫停讓行人先行通過者，可依據道路交通管理處罰條例第44條第2項規定，處新臺幣1200元以上6000元以下罰鍰。另幼童使用滑步車穿越車道，亦恐涉及違反道路交通管理條例第78條1項4款規定：行人於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，可處新臺幣500元罰鍰，如當事行為人未滿14歲，則改處罰其法定代理人或監護人。

南港分局呼籲，駕駛人行經行人穿越道應確實減速，注意有無行人欲通過路口，並禮讓先行，另學(滑)步車，並非交通工具，不得於道路使用，父母及家長攜幼童外出，應確實注意隨行保護，以避免交通事故發生。