桃園市環保局長陳世偉提醒，合格排氣管外觀都有烙印標誌。（蔡依珍攝）

桃園市副市長蘇俊賓23日市政會議指出，《山道猴子的一生》爆紅也突顯改裝車危險駕駛和噪音擾民問題，桃園市在靜桃專案後有改善但未達理想，現正透過噪音管制法中的公告禁止手段將改裝排氣管從標準罰改為行為罰，最快9月中開始，查獲改裝排氣管就能直接開罰3000至3萬，縮短時間、提高罰鍰，還市民安寧環境。

蘇俊賓表示，《山道猴子的一生》創下1000萬點閱率，笑言4個總統候選人都期待有這樣極高點閱率，但高點閱量背後代表是民眾高度關注的議題，影片場景正好在桃園跟新北交界的台7乙線，也反映改裝車危險駕駛、噪音擾民的問題。

蘇俊賓說，桃園6月推動靜桃計畫以來，跨局處和單位投入大量人力，稽查取締數量遠高於其他縣市，目的是還給市民安寧安全的環境，目前民眾檢舉陳情數量降低，但還沒到理想目標，因此專案持續進行，但最重要還是修法工作。

蘇俊賓指出，1個月前環保署副署長跟公路總局長率隊來桃園針對跨部會協調修法工作交流，會選擇桃園是因為閣揆陳建仁說最在乎桃園，會中也取得共識，中央會配合修法，道路交通管理條例和噪音管制條例雙管齊下，從改裝行為源頭稽查，改裝後一定要回到監理站再次認證等機制，年底前可以完成修法，未來就不用投入大量人力就能達到杜絕的效果，加上大量聲音照相執法，三管齊下，給桃園市民更安寧環境。

蘇俊賓也提到，桃園自8月16日至29日正在進行噪音管制法第8條妨害安寧行為預公告，將桃園噪音管制區跟時段確立，29日後送環境部審核，通過後就能正式公告實施，最快9月中起改裝排氣管就能從標準罰改為行為罰，只要違法改裝就可以逕行開罰。

環保局長陳世偉進一步解釋，過去如被檢舉或遭警察查獲違法改裝，要先拍照移送給監理站和環保局，通知車主回到噪音檢測站檢查，噪音超標或逾期未到檢才能轉回環保局開罰1800至3600元，來回至少1個月，且車主往往會改回原廠排氣管才去檢查，僅靠「標準罰」無法根絕。

陳世偉說，透過公告管制手段改為「行為罰」，擴大到所有使用中的車輛，未來全市全日只要查獲使用未經主管機關認證的排氣管，就能直接開罰3000到3萬元。他提醒，只有原廠管、環境部認證的158款排氣管、貼有環保局檢測合格貼紙的排氣管3種可在桃園暢行無阻，否則都會被列為違規開罰，且再次查獲會加重處罰。