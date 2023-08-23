淡海輕軌運量持續成長，因應通勤旅客增多，將實施尖峰班距加密以疏運更多旅客，並增加旅客轉乘之便利性；新北捷運公司宣佈，淡海輕軌將於28日起將加密上午通勤時段班距，週一至週五上午6時30分至8時30分，最密班距將由原先6-7分鐘；縮短至4-6分鐘，假日上午9點至晚間11點的一般時段，班距為8-11分鐘，另方便旅客轉乘，除早尖峰以外全日安排與北捷淡水信義線紅樹林站相互轉乘。

新北捷運公司表示，淡海輕軌自2018年綠山線營運至今已將屆5週年，自疫情解封後運量維持穩定成長，通勤及通學旅客逐漸回流，已成為淡海新市鎮居民出行及通勤倚賴的交通工具，平日上、下午通勤時段經常性有大量人潮，導致常有列車車廂滿載的擁擠情形，淡海輕軌依照運量旅次分析，將縮短班距以服務更多旅客。

新北捷運公司說，經調整後，平日早尖峰上午6點30分至8點30分，班距為4-6分鐘；離峰時段上午6點-6點30分以及上午9點至下午5點則配合北捷班車時刻，調整為9-12分鐘。下班時間的午尖峰時段下午5點-晚間8點，班距調整為5-10分鐘；晚間8點至晚間11點為8-10分鐘，晚間11點至12點為10-16分鐘。而假日部份，早上6點至9點為10-16分鐘、其餘一般時段上午9點至晚間11點為8-11分鐘。

而目前正在於淡水漁人碼頭舉辦的「北海夜金閃閃-2023淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」，亦將於8月27及9月3日兩日施放長達15分鐘的煙火秀，輕軌將加開列車疏運，16時至18時班距縮短為6－9分鐘，18時至21時班距縮短為6分鐘，並視人潮滾動式調整加開班次疏運旅客，新北捷運公司建議，觀賞的民眾可搭乘淡海輕軌，不用煩惱塞車問題，全線各站亦提供多元行動支付，鼓勵旅客多加使用。