腹腔鏡疝氣修補手術相較於傳統手術，外科醫師只需利用3個微小的傷口，就可以修補疝氣。（北榮新竹分院提供／邱立雅竹縣傳真）

70歲的吳先生兩年前左側鼠蹊部疝氣接受過傳統修補手術，最近右側鼠蹊部在工作後發現有一凸起物，於門診檢查發現是右側鼠蹊部疝氣，吳先生選擇了腹腔鏡疝氣修補手術，術後當天即可下床，疼痛程度跟兩年前比大幅減輕，回診時傷口小且復原良好，讓吳先生相當滿意。

台北榮總新竹分院泌尿主治醫師呂仕彥表示，疝氣英文「Hernia」是源自於拉丁文rupture，指的是本來在體腔內的器官突出到體腔外。而腹股溝疝氣就是人體最常發生疝氣的部位，也就是民間俗稱的「墜腸」或是「脫腸」，發生率約5％，以小孩或老男人最常見，且男性多於女性。病人會感覺在腹部用力如咳嗽、解便、運動時，在腹股溝會突出一個腫塊，伴隨下墜、疼痛等不適感，需要躺下休息或是將腫塊推回去才會緩解。

因為疝氣形成的主因是腹壁結構上的薄弱，沒有藥物可以改善，只有外科手術才能加強。呂仕彥表示，腹腔鏡疝氣修補手術相較於傳統手術，外科醫師只需利用3個微小的傷口，就可以達到修補疝氣及透過人工網膜達到腹壁加強的目標。

與傳統手術相比，呂仕彥表示，腹腔鏡修補的優點在於傷口小且美觀，不需切開鼠蹊部的肌肉，大幅減少術後痛感與止痛藥的使用。減少住院天數，讓患者迅速回到工作岡位。術中對於各種類型的鼠蹊部疝氣都能清楚檢視並修補。針對復發型疝氣，可以避開之前手術造成的沾黏。

每個病人的實際狀況因人而異，若懷疑自己可能有腹股溝疝氣時，務必前往泌尿科門診檢查，呂仕彥建議手術前還是需要經由醫師仔細的評估與討論，如此才能得到最完善的治療與照顧。