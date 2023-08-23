蔡英文總統今天視察「金門大橋」表示，這是國內第一座具有高風險、高技術的「長跨距」海上特殊公路橋梁，對臺灣工程量能而言，非常具有意義。不僅為中央與地方的合作帶來新的典範，大小金門聯結成一個完整的生活圈，提升生活品質，進而帶動周邊商圈的繁榮，讓觀光更熱絡，也為金門帶來轉型與新生。

蔡英文總統今（23）日上午前往金門主持八二三戰役65周年追思祭典，隨後前往金門大橋視察。（金門縣政府提供）

蔡英文總統今（23）日上午前往金門主持八二三戰役65周年追思祭典，隨後前往金門大橋視察。（金門縣政府提供）

蔡英文今天由國安會祕書長顧立雄、副祕書長陳文政、總統府副祕書長張惇涵、交通部長王國材、金門縣長陳福海等人陪同前往金門視察「金門大橋」。

蔡英文抵達後，首先聽取交通部高速公路局局長趙興華「金門大橋建設」簡報，隨後致詞表示， 4年前的今天，她來到金門，當時的金門大橋還在施工。她還記得，施工團隊向她報告，施工過程中面臨到的種種艱困及考驗。今天早上，當飛機降落在金門機場時，遠遠地就可以看到這座非常醒目、非常宏偉的金門大橋。

她說，金門大橋是國內第一座具有高風險、高技術的「長跨距」海上特殊公路橋梁，歷經12年的工程期，終於在去年10月順利完工、通車。她感謝交通部，以及所有單位的積極配合，讓施工團隊能夠克服萬難、達成目標。

蔡英文強調，金門大橋的建設對臺灣工程量能而言，非常具有意義。長期以來，我們海事工程能力相對於其他國家較為落後，因此，在進行這項工程時，面臨許多困難。這幾年，離岸風電同樣需要進行許多海事工程，「希望我們在這裡所累積的經驗，對離岸風電將能有很大的幫助，也期盼大家都能再接再厲」。

她指出，金門大橋的完工，是國內工程界的驕傲，每一位曾經參與過這項工程的人，也都感到非常榮耀。她要向所有辛苦的工作夥伴，致上最高的敬意和謝意。

蔡英文提到，金門大橋是所有金門鄉親多年來的心願。如今，金門大橋通車後，來往大、小金門只要5分鐘的車程，也讓大、小金門聯結成一個完整的生活圈，讓金門鄉親的生活品質更方便、也更提升。

尤其金門大橋可以24小時通行，不會受到船班營運時間的限制。她說，以後烈嶼的鄉親若有緊急的情況，不論是醫療或民生物資的需求，都可以即時從金門大橋運輸，不會因為一海之隔而受困。更重要的是，金門大橋通車後，帶動周邊商圈的繁榮，也讓觀光可以更熱絡。金門縣長陳福海也在現場，她相信，縣府團隊也會推出更多相關的配套措施及規劃，為金門帶來嶄新的發展。

蔡英文引用簡報內容表示，我們也看到，金門大橋的結構強度，是以國道水準來設計、施工，並且按照橋梁「全生命周期」來設置各項監測設備，充分保障橋身的安全及完整，以及用路人的行車安全。未來，在管理維護上，交通部也會和金門縣府積極合作，提供各項技術和協助。金門大橋不僅為中央與地方的合作帶來新的典範，更為金門帶來轉型和新生。

她感謝交通部、高速公路局、金門縣政府及施工團隊的努力，共同完成這項浩大的工程，攜手建立金門的繁榮。