日本政府即將在24日起排放福島電廠含氚的核廢水至太平洋，引起各國環保團體及周邊國家爭論。我國學者表示，透過洋流與風輸送，核廢水最快在幾天內便會抵達台灣，至於海洋生物與食用海鮮是否因攝入足量的氚水而導致健康受損，相關研究雖然不多，但是答案是否定的，不會對人體造成風險。

台灣科技媒體中心整理國內多位學者對此議題的意見。中山大學海洋科學系約聘研究講座教授陳鎮東分析，福島核能事故所釋放的「銫137」，大部份隨著位於西風帶的黑潮延伸，往東流向北美洲，隨後在觸及北美洲之後往南流，進入東風帶，轉向西流。而在觸及菲律賓之後，轉成向北流的黑潮。這樣子的北太平洋大環流，為期以10年計。

陳鎮東解釋，然而在福島以東、黑潮延伸區形成的亞熱帶模態水，生成後向下沉，並在幾百公尺深處，形成順時鐘小循環，帶著一小部份福島事故釋放的「銫137」，可能在經過幾年後流就至台灣東岸外海。除了洋流途徑之外，氚也可能被風輸送，若經由此途徑，可能幾天內就可以抵達台灣。這些傳輸途徑可能同時存在，因此判斷最快氚在幾天內就會抵達台灣。

台灣大學海洋研究所教授蕭仁傑表示，雖然輻射物質有損人體健康，但是實際的風險必須考量人體暴露在輻射物質的種類、強度與時間。

蕭仁傑說，首先必須了解，相較於其他放射性核種，氚水是較無害的放射性物質，因其放射的β粒子能量較低，不會穿透人體，唯有大量吸入氚水才會傷害人體，但問題是需要攝入多少氚才會對人體或海洋生物產生危害？海洋生物與食用海鮮會攝入足量的氚水導致健康受損嗎？ 雖然這方面的研究非常地少，但是答案是否定的。

蕭仁傑強調，曾經有研究人員將鯉魚魚苗飼養在含氚水及無氚水汙染的水中35到150天，結果兩組魚苗的體長並沒有顯著差異。

義守大學醫學影像暨放射科學系兼任副教授陳清江指出，東京電力公司海洋岸邊排放的擴散模擬結果，假設每年排放22兆貝克的氚，海水氚濃度超過背景輻射水準1貝克／公升的海域，將僅限於排放口南北側1.5公里，離岸0.7公里的範圍內，每年所造成的輻射劑量，將低於日本人從自然環境中接收的輻射劑量2.1毫西弗／年的10萬分之一，為可忽略的微量。因此，這些含氚廢水排放，不會對海洋生物和人類造成風險。