根據近期民調顯示，國民黨參選人李彥秀支持度44％，民進黨參選人高嘉瑜27％，台灣基進黨參選人吳欣岱13％；對此，高嘉瑜回應，這份民調有很多令人不解的地方，像是為什麼這份民調基進黨支持國民黨候選人的比例竟然高於民進黨的一半以上，大家會覺得這個有可能嗎？民調可以作為參考的依據，但也不要因為這個民調就去見縫插針或者去分化。

高嘉瑜指出，對於不管支持民進黨或認同所謂本土的台灣民眾，重要關鍵是如何協助未來總統候選人能夠在立法院推動相關政策，這是立法委員非常重要事情，在地方上也會努力朝這個目標，去爭取民眾認同。

高嘉瑜強調，自己一路以來不管是問政，或在各方面，就是把事情做好，爭取民眾認同，不想要有太多政治的揣測或質疑，秉持我們的本心，保持初衷，以善為出發點面對每件事情，讓大家知道政治參與是把事情做好，不需要靠背景龐大的資源，或是政治世家財團的支持，像這樣沒有包袱，努力問政是她的風格。