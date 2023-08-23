台灣豬肉價格上漲，中元節還沒到就已經頻頻創新高，不只台灣遇到這個棘手問題，美國也有相同狀況，今年以來，五花肉的批發價格已經大漲100%，主要受到加州實施動物福利法及夏季需求旺盛供不應求所影響。

CNBC報導，美國五花肉的價格則從每磅1.31美元暴漲至2.70美元，漲幅超過1倍，美國Cobank銀行Brian Earnest表示，加州的動物福利法在7月生效，豬肉價格將會因此變得非常昂貴。

加州的動物福利法要求在當地銷售的豬肉，飼養期間必須要有至少24平方呎的活動空間，而加州占全美豬肉銷售約15%，消費者必須承受飼養成本上升的結果，且預期囤貨心理讓豬肉價格在法規上路前就開始上漲，正式實施後又漲一波。

另一方面，夏季是美國豬肉、培根的銷售旺季，供不應求刺激價格上漲，截至本周，切片培根的價格已經比去年同期上漲6%，專家預測豬肉價格將在8月達到頂峰，才有可能開始下滑。此外，美國是全球第二大豬肉出口國，僅次於西班牙，美國豬肉價格上漲也會衝擊全球豬價。