根據昨（22）日一份台北市第四選區（內湖、南港）立委民調顯示，民進黨立委高嘉瑜因泛綠分裂，導致支持度輸給國民黨參選人兼市議員李彥秀，看來選情不妙。對此，有網友整理出高嘉瑜的5個選擇，並點出最有可能發生的情況。

《TVBS》昨公布了北市第四選區立委民調，李彥秀、高嘉瑜，以及代表基進黨出站的美女醫師吳欣岱，支持度依序為：44%、27%、13%，另有15%的人尚未決定。針對此結果高嘉瑜回應，這是一個警訊，港湖選區藍大於綠，除了團結基本盤外，還要努力擴大中間與年輕選票才能勝選。

網友「asassbulu」昨在社群平台PTT發文直言，李彥秀已定於一尊，再加上屬泛綠的吳欣岱參選，高嘉瑜很可能會落選，民調「只是讓高看看放棄急救通知書」。「asassbulu」也爭裡出了在極可能敗選的前提下，高嘉瑜可做的5個選擇：1. 硬選下去；2. 同前者，但積極為民進黨總統參選人賴清德輔選，一來博取一線生機，二來即便敗選，賴當選後或可能有補償。

3. 宣布退選，但誰也不挺，讓吳欣岱與李彥秀去對戰；4. 同前者，但支持吳欣岱，和綠營基層道歉並贏回支持；5. 退出民進黨，改加入民眾黨，藉由白營的票，讓此區變成藍綠白三角督，「說不定還當選了」。「asassbulu」認為，選擇2最有可能發生，選擇3是對高嘉瑜最好，但她應該辦不到，他並稱，希望選擇5會發生。

對此，網友也紛紛回應，「敲碗5」、「4才有機會贏回綠營的心，但不可能發生」、「2才是對她最好的」、「5搞不好有機會選上喔」、「4是唯一解吧？其他路幾乎都沒前途了」。