首屆TTXC台灣文化科技大會10月7日起在高雄舉辦，將匯入影視音、產業及派對等領域，展現以文化科技為主軸的國家級會展新品牌。作為會展打頭陣的2023打狗祭 Takao Rock，23日公布第五波「國際節拍」卡司，來自日本的「神不擲骰子（神はサイコロを振らない）」、柬埔寨的VannDa，及多次赴海外演出的恐龍的皮、閃閃閃閃、A_Root 同根生、P!SCO、溫蒂漫步、DSPS、妮可醬等多組台灣風格類型樂團參演。加上上周公布由Leo王等多組歌手組成「台饒嘻哈」陣容，及日前揭曉的「前夜祭」聲子蟲、惘聞WANGWEN等超強卡司，都將於10月7至9日站上打狗祭舞台。

恐龍的皮以獨特的恐龍頭套造型與曲風，征服滿場最挑剔的紐約樂迷。（圖片來源：高雄市文化局提供）

高流執行長丁度嵐表示，今年打狗祭適逢高流成立兩周年，首度增加前夜祭，不僅56組藝人演出創歷屆新高，各具風格特色的卡司，演出內容將讓歌迷驚喜連連。其中特別規劃「國際節拍」九組國內外樂團，除提升演出陣容國際化發展，呼應國際演出潮流趨勢，也響應首屆TTXC台灣科技文化大會在高雄，以文化與科技的創新與發展為主軸，匯集國內外音樂產業領導者與專業人士，為音樂展演帶來更多元且豐富的演繹，展現台灣樂團在文化、創意與科技混融發展的最新面貌。

今年「國際節拍」陣容包括來自日本的人氣搖滾樂團神不擲骰子，該樂團由主唱柳田周作、吉他手吉田喜一、貝斯手桐木岳貢、鼓手黑川亮介所組成，近期作品〈修羅之巷〉被日本TBS電視台周日劇場《LAST MAN全盲搜查官》選為插曲，另有多首作品是日劇或動畫主題曲，是日本話題與高人氣樂團。他們預計9月發行第二張專輯《心海》，在10月日本巡迴演出前的首度跨海演出就選擇高雄的打狗祭，屆時勢必讓台灣歌迷見證人氣樂團的高張力演出功力。

閃閃閃閃、妮可醬。（圖片來源：高雄市文化局提供）

另一位來自柬埔寨的嘻哈巨星VannDa，具有標誌性充滿韻律感的節奏，歌詞能將高棉語和英語無縫交織，深刻且誠實面對高棉土地的情感，作品創造了全國各地各階層都能傳唱的不可思議的能力，不僅已為當地嘻哈巨星，四年內YouTube 訂閱數超過340萬，被譽為柬埔寨第一位國際性藝人。此次來打狗祭演出，將讓台灣歌迷見證音樂創作與演出同樣具有「越在地越國際」的獨特魅力。

除了國外藝人，今年打狗祭也邀請到恐龍的皮、閃閃閃閃、A_Root 同根生、P!SCO、溫蒂漫步、DSPS及妮可醬等七組同樣具有「國際節拍」特色的台灣樂團。這些樂團曲風各異，有獨立流行、台式電子搖滾、民族樂器創作融合、跳舞搖滾、電音浩室等多元類型，都曾獲邀赴海外演出，樂音遍布美國、墨西哥、中國、日本、韓國及港、澳等地，亦多次在台灣和國外樂團共演，可見其風格都具有類型代表性，深受台灣及海外歌迷歡迎。

來自日本的人氣搖滾樂團神不擲骰子，多首作品是日劇或動畫主題曲，是日本話題與高人氣樂團。（圖片來源：高雄市文化局提供）

其中「A_Root 同根生」是含笙、月琴、柳琴、中阮、鋼琴、大提琴、貝斯、擊樂、人聲等民族樂器的創作融合樂團，曾獲全球客家流行音樂大賽創作組冠軍，入圍今年金曲獎最佳樂團、台語專輯、年度專輯及專輯製作人等四項大獎，獲邀參與墨西哥塞萬提斯國際藝術節，為臺灣代表演出團隊。自稱為侏羅紀流行音樂二重奏組的「恐龍的皮」，今年6月參與金曲國際音樂節SHOWCASE演唱會，7月獲選參加美國紐約中央公園夏日音樂祭台灣之夜演出，以獨特的恐龍頭套造型與曲風，征服滿場最挑剔的紐約樂迷。

另一支近年快速吸引不少海外歌迷的「溫蒂漫步」是支擁有男女雙主唱的樂團，曲風以流行為底，融合獨立流行、電子流行與搖滾等元素，今年7月剛結束《祝好夢 Have A Good Dream》於香港、澳門等地的加場海外巡演，8月初前往韓國Pentaport仁川搖滾音樂節，9月將參加日本東京浮現祭。DSPS則是融合台灣indie、流行、日本音樂、龐克與R&B等類型的樂團，2017開始赴日演出，2019年首次參與靜岡縣的FUJI & SUN音樂祭，2021年受邀為東京百貨設施LUMINE創作形象影片主題音樂，預計9月再度赴日參與長野RINGO音樂祭。

來自柬埔寨的嘻哈巨星VannDa，具有標誌性充滿韻律感的節奏。（圖片來源：高雄市文化局提供）

高流表示，除了今「國際節拍」卡司，16日公布第四波「台饒嘻哈」陣容，金曲最佳男歌手Leo王、金曲最佳原住民歌手及評審團獎葛西瓦 Kasiwa，將與SmashRegz、潮州土狗+五木、榕幫、BRADD及鶴 The Crane，加上前天公布聲子蟲和惘聞WANGWEN兩組驚喜樂團將打頭陣，於今年首創的前夜祭登場。

今年打狗祭含前夜祭已陸續公布5.5波精彩演出卡司，包括首波金曲女力安溥、阿爆、鄭宜農、魏如萱、洪佩瑜及巴奈等六組歌手，以及第二波血肉果汁機、美秀集團、VH(Vast&Hazy)、拍謝少年、椅子樂團、JADE、傻子與白痴、icyball 冰球樂團、怕胖團，與Hello Nico等十組豪華台團，預計30日公布最後一波神秘卡司，一波接一波公布的超強卡司，引起歌迷們熱情的期待。

P!SCO、DSPS。（圖片來源：高雄市文化局提供）

「A_Root 同根生」是含笙、月琴、柳琴、中阮、鋼琴、大提琴、貝斯、擊樂、人聲等民族樂器的創作融合樂團。（圖片來源：高雄市文化局提供）