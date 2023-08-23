隨著市場在數位轉型、綠色轉型的趨勢下，新漢智能積極參與產業雙轉型，今年以「綠色智造AI賦能工業物聯網解決方案」，展出三大子題及九大解決方案，分別為AI賦能應用館、新世代機器人應用館，以及綠色智造數位轉型館，透過三大館九大應用，將品牌數十年的技術成果在各領域的實際應用，如半導體4.0流程自動化、AI自助旅館、綠色回收機器人等領域一併呈現。而台美德三方結盟，共同推出全球首款x86協作型安全機器人解決方案，象徵著協作型安全機器人領域中的重要創新突破。

新漢董事長林茂昌表示，在數位轉型、綠色轉型的趨勢，加上疫情後加速工業廠商推動生產線自動化，人機協作機器人後續需求可期，預計工廠場域將有一半人力採取機器人，但安全顧慮也至關重要，安全認證機器人需求龐大，打造相容性機器人生態性，在台美德結盟，開放標準實現智慧機器人普及化，加速安全認證，推動數位轉型進程，使產業更蓬勃發展。

新漢董事長林茂昌也提到，協作型安全機器人解決方案，目前已接獲歐美日大廠的客戶專案詢問，約十幾個專案正進行中，應用如風力發電、電動車基地等AMR，而台灣以及大陸也已贏得兩大機器人協作功能安全控制器專案，後續接單量能可望更加大。

英特爾公司業務行銷暨公關事業群副總裁汪佳慧表示，英特爾長期以來致力於運用創新科技推動工業4.0的發展，並攜手生態系夥伴加速工廠、製造業實現數位轉型。此次合作運用整合於處理器中的Intel Safety Island(Intel SI)安全功能，協助廠商加速和簡化Functional Safety(FuSa)安全功能的開發和認證流程。透過主動偵測錯誤和進行控制，滿足在工業、交通運輸等領域中，越來越重要的人機互動應用的安全需求。

在全球少人化智慧製造與工廠數位轉型趨勢推動下，機器人協作應用已成為製造業不可或缺的重要資產，新漢智能旗下子公司創博致力於構建開放標準下的模塊化智能機器人控制和運動控制解決方案，於2020年與Intel啟動SCB100機器人功能安全平台，並於2021年起接受經濟部技術處交流指導，進行「次世代人機協作機械手臂之模組化安全控制系統開發計畫」，此項台德科專計劃共歷時三年，結合了創博的SCB100機器人功能安全平台、Intel Safety Island安全功能、德國Synapticon的智能伺服驅動和安全運動模組、以及德國Fraunhofer IWU開發的Dynasafe 動態3D視覺輔助安全區域監控系統，共同開發此款協作型安全機器人，以符合ISO 10218-1、ISO 13849-1規範，並達到Cat.3 PL=d(功能安全標準性能等級)，再經由德國TUV Rheinland的輔導與認證。