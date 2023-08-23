69歲、洗腎多年的吳先生，2018年因間歇性跛行問題而求診，因三餐外食，喜好油炸、高熱量的披薩及碳酸飲料，共復發了5次，上月的某一天，他起床後感覺下肢嚴重疼痛、冰冷、麻木無力，到急診才發現是肢體缺血症，若未及時治療，恐面臨截肢、死亡風險。

吳先生有高血壓、糖尿病及洗腎病史，2010年2月開始血液透析，除了末期腎臟疾病之外，還有雙下肢周邊動脈阻塞疾病。2018年，吳先生因間歇性跛行就醫，經下肢動脈介入治療後，症狀緩解，都未一勞永逸。由於他的血管健康程度較一般人差，加上三餐外食喜好油炸、高熱量的披薩、碳酸飲料，至今已復發了5次。

今年7月28日上午，吳先生起床後突然感覺下肢嚴重疼痛、冰冷、麻木無力，警覺到自己的下肢血管可能又出狀況，立刻聯繫個管師，至新光醫院急診就醫。經檢查，吳先生是股動脈的急性栓塞造成肢體缺血症，同日在周邊血管中心進行微創介入治療，剝離血栓斑塊，將其取出體外，打通了阻塞，再輔以血栓溶解、血管擴張藥物，順利重建下肢血流。

新光醫院周邊血管中心主任吳典育說，急性肢體缺血是周邊動脈疾病進展到疾病末期的表現，由於不適當的肢體血流，導致病人肢體疼痛、潰瘍或壞疽。急性肢體缺血症多半起因於栓塞或血栓，另也可能是外傷所致。血栓形成通常是由周邊血管疾病引起，而栓塞則通常來自心臟打出的小血塊順著血流被推向遠側，阻塞了動脈血流所造成。

急性肢體缺血症是可治療的疾病，但吳典育表示，若無法在黃金6～12小時內進行治療，有可能造成下肢功能缺損，面臨截肢、死亡的風險。罹患周邊動脈疾病的病人，約1～3％會惡化成急性肢體缺血，而急性肢體缺血的病人，一年的死亡率高達25％，30％的病人須作截肢手術以保全性命。

吳典育強調，慢性肢體缺血可能因逐漸適應而沒感覺到症狀，但一旦急性發作，會有5P症狀，包括疼痛(pain)、摸不到脈搏(pulseless)、腳麻(paresthesia)、腳蒼白（pale）、癱瘓(paralysis)，雖不會造成立即的生命危險，但不緊急處理恐造成肢體細胞壞死。即使完成治療，都還是可能因為年齡，生活習慣（例如抽菸）或本身的共病而再復發，因此追蹤相當重要，病人應接受適當藥物治療、維持良好生活型態、控制危險因子。一旦又出現症狀，務必儘速就醫。