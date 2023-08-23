高雄苓雅區某餐廳業者訂購一款防疫消毒門，廖姓業者登門施工安裝時，餐廳業者發現業者帶來的防疫門與原先想要的不同，因此決定不買了。由於工程進度已達70％，一趟路跑到餐廳，希望能補貼車馬費卻遭拒，他竟爆走拿防疫門砸店，被店家提告恐嚇罪，但檢方認為罪嫌不足不起訴。

檢方指出，今年3月14日傍晚6點多，苓雅區某餐廳業者訂購一款防疫門，由廖姓業者上門施工安裝，當時工程進度已達70％，餐廳業者詢問廖男防疫門是否為「感應式」，不過廖男則表示他帶來的是持續噴霧防疫門，感應式要價8800元，因此餐廳改決定不買了，還要將已組裝好零件收回，原本他想收取車馬費，但又遭餐廳拒絕。

一氣之下他嗆了一句：「好，那我知道怎麼處理了」，隨即把防疫門拆除，直接砸向餐廳門口。餐廳業者見狀直呼：「我們還要做生意」，廖男邊砸邊駡：「我就不用做生意喔？」，餐廳後續報警提告恐嚇罪。

雄檢偵查時，廖男說自己裝一個防疫門只賺2500元，結果錢沒賺到，又已經付出很多時間、油錢和心血，加上肚子很餓，才會一氣之下想說防疫門自己也不要了，把門拿來砸店。

檢方認為廖男因一時情緒失控，憤而丟擲防疫門，但毀壞物品的原因並非只有想要恐嚇對方，也可能是單純氣憤所致，因此認定恐嚇罪嫌不足，偵結處分廖男不起訴。