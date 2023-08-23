陳揆23日出席台灣機器人與智慧自動化展、台北國際自動化工業大展及同期展會聯合開幕典禮致詞時表示，政府在2016年開始就已經將智慧機械和智慧製造作為5+2產業創新的重要工作，2020年啟動經濟發展的新模式2.0，在5+2產業創新的基礎上打造六大核心戰略產業，並且持續強化產業導入新科技，像AI、IoT還有5G等智慧科技，帶動產業智慧化升級轉型，依循著數位化、數位優先、數位轉型的順序，各個階段都推出了相對應的政策支援，幫助製造業者在智慧製造和智慧轉型的路上穩紮穩打。

陳揆舉SMB智慧機上盒計畫、智慧機械領航計畫、創新加值計畫等為例，表示政府正一步一步來建構數位化的能力，發展智慧機械和智慧製造的解決方案，並且以推動解決方案來輸出國際，切入國際的供應鏈，以這樣的目標協助台灣邁向更高層的智慧製造里程碑。

此外陳揆說，為加速產業智慧升級轉型，產業創新條例在108年公布增訂智慧機械投資抵減並且施行到110年底，後續因應後疫情時代繼續推升智慧應用，修正通過延長施行到113年底，而且針對投資前瞻創新研發、先進製程設備經濟部也陸續完成產創條例修正，提供史上最高的研發及設備投資抵減，相信政府這樣的努力將有助於促進下世代關鍵產業及技術繼續能夠深耕台灣，進而鞏固並且提升我國產業鏈在國際供應鏈的地位，對台灣的經濟還有國家的安全，都會有很多實質的貢獻。

陳揆說，這些年在產官學員共同的努力之下，台灣機械業已經從精密機械躍升為智慧機械，現在更是鍍金的兆元產業，成為台灣經濟重要的命脈之一，創造了許多奇蹟。我們有信心不管是大型的企業或是中小企業，都能夠透過數位化、智慧化的因應資源，找到屬於自己的智慧製造的新道路。

陳揆說，今年全球局勢，雖然因為國際戰爭、通膨升息、經濟成長有趨緩等等大因素影響，導致景氣起起落落，政府會持續做好相關的措施，讓大家在面對市場需求嚴峻考驗的時候，能夠將衝擊降低到最低。

陳揆說，希望在疫後特別預算的幫助之下，能夠達到複製擴散的效應，加速台灣產業一起升級轉型；同時因應國際淨零排碳的趨勢，以先低碳後零碳這樣的一個藍圖來推廣具備節能減碳功能的智慧機械來取代傳統的設備，逐步邁向淨零永續，除了可以帶動技術的進步以外，也可以減少排碳，面對2050年的淨零轉型及早來備戰。

陳揆也期盼企業界能夠給予政府支持，未來在各項政策的推動上團結一心，攜手將市場需求轉換為台灣產業發展的動能，讓台灣逐步強化高階製造的能力，成為全球製造業中不可或缺的關鍵力量，並表示很有信心台灣在未來的全球供應鏈上一定會扮演重要角色，特別是在智慧製造跟智慧服務這兩個重要的領域當中。