依據能源局數據統計，工業部門佔了台灣總用電量的一半以上，而電子業用電量則占其中近40％，是工業用電的最大宗。東元集團今年在自動化展中，特別以電子業工廠為場景，展示廠務和生產製程的節能解決方案。在廠務設備方面，包括空壓系統、廢水及排氣處理及空調系統等，在搭配使用高效能IE4馬達與變頻節能控制系統，平均節電率可達到25％；而在製程設備的節能應用，以真空系統為例，將IE1馬達更換為IE4高效能馬達再搭配變頻器，平均節電率可達51％。此外，在工廠製程中常有熱水需求，東元也提出「高效率熱泵系統」取代燃氣鍋爐來提供熱水，約可減少50%碳排放量。而針對廠區的既有廠務設備，透過加裝東元「回授變頻控制系統」，即可透過流量、壓力或溫度等訊號進行智慧調節運轉速度，達到設備平穩運行及節電的效果。

東元空調暨智慧生活事業群今年也加入展示，提供空調系統節能的解方。東元「智慧冰水機節能AI群控系統」，可透過各種感測器即時記錄冰水機、水泵、冷卻水塔、空調箱等四大空調設備運轉狀態，並透過流量、壓差、室內熱負荷，及冷卻水散熱量等數據進行AI演算與回授控制，再搭配東元超高效率馬達及變頻器，可達到最佳節能效果。

東元的智慧儲能系統，為市電與再生能源發電提供最佳化的電力調度，亦可作為緊急供電系統使用，取代柴油發電機，減少溫室氣體排放量。在新產品方面，曝光目前國內唯一達到IE5效能的感應馬達，並展示超高效能IE5系列產品，包含同步磁阻馬達、永磁馬達、EC馬達以及永磁直驅系統，滿足產業各項不同應用和需求。