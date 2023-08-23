研華亞太暨海外新興市場區域總經理張敏忠表示，隨著近年新冠肺炎疫情、供應鏈短缺以及淨零碳排等趨勢，打造出兼具效能與ESG效益的綠色數位轉型，將成為啟動企業永續成長關鍵，研華因而在此次展會針對智慧製造、綠色節能、自動控制和AI創新應用等四大主題，帶領台灣產業實踐高效、永續綠色工廠，擁抱數位智造新未來。

延續過往模式，今年研華與多達11家產業夥伴攜手合展，包含與佳研智聯展示金屬加工智慧製造軟體服務方案和智慧製造物流產線規畫與建置服務方案、偕偲倢科技展示AI瑕疵檢測和AI智能相機方案；此外，今年特別設立AI專區，偕同偲倢科技、谷林運算、科智企業、凌群科技、微軟和研華的全新FaceMatch人臉辨識方案，一同提供製造業更多應用於工廠的AI創新方案。而為因應綠色思潮當道，研華今年亦推出iEMS智慧能源管理解決方案，助力企業達成永續淨零碳排目標。