李玟（CoCo）生前曾擔任《中國好聲音》導師，日前傳出她曾控訴節目賽制不公的影片和音檔，且還疑似遭到節目組報復，引起網友怒火；對此，有網友好奇《好聲音》時常邀請「老將導師」擔任導師，但為何請不到張學友、劉德華，而兩人過去回應的影片再被挖出。

大陸近年來時常推出選秀節目，當中他們都會邀請樂壇許久未見的大咖老將擔綱導師，但卻都未見「香港四大天王」；其實張學友過去受訪時謙虛表示，自己不參加的原因，是因為他覺得自己的功力不夠，自己不懂。

他解釋，雖然自己是歌手，但從未接受系統性學過音樂，自認作為導師，還不夠專業，加上自己年輕時參加過比賽，知道選手的辛酸，所以不願做這麼殘忍的事；然而，劉德華也曾提到「我怕，我還沒到導師水準，聽不懂，也沒話說」。

張學友認為自己從未系統性學過音樂，所以他作為「導師」可能還不夠專業。(圖/擷取自微博)

劉德華自認能力未達導師水準。(圖/擷取自微博)

事實上，曾為《好聲音》導師的陳奕迅透露，自己是抱著「去看看這裡面究竟有多少黑幕」的心態參加的，他也爆料，節目導演曾通過耳機要他按燈，留下在台上唱歌的女學員，儘管陳奕迅覺得這位女學員沒有達到自己想要的水平，但他還是按燈了。