中央氣象局今（23）日與社團法人台灣氣候服務聯盟、財團法人中華經濟研究院，以及日本氣象協會（JWA）共同舉辦「第四屆台灣氣象產業論壇」，其中聚焦在甫掛牌成立的環境部，以及9月15日將改制的「中央氣象署」的氣候變遷因應與調適展望，共同擘劃我國氣候服務的發展藍圖。

交通部次長祁文中於開幕致詞表示，氣候變遷是現階段各國政府亟須面對與處理之議題，今年5月立法院三讀通過《交通部組織法》，明訂交通部掌理的10大業務，當中包含交通領域氣候變遷調適、溫室氣體減量政策之推動，以及氣象業務發展等。

祁文中指出，本次組織改造除加強交通部統籌運作效能外，另一重點則為強化各界對氣候變遷的瞭解，提供更適足之氣象資訊，以有效支援國家整體氣候風險控管、災害防救作業，以及氣候變遷調適與減量作為。

環境部次長葉俊宏表示，面對氣候變遷的政策方向，唯有建立起跨部會、跨領域部門的合作才能增進我國氣候治理能力；此外，昨日正式掛牌成立之環境部氣候變遷署明確揭示我國政府對氣候變遷議題之重視，強化各項政策擬定推動及執行，以達成2050年淨零排放目標。

氣象局代理局長程家平表示，氣象局預計於9月15日正式改制為「中央氣象署」，除原有業務外亦將兼具「政策規劃」的權責，氣象署將以「運用前瞻科技，提供人民有感、社會有用、國家有益的氣象服務，共創韌性永續的生活」為使命，並以「滿足民眾對更精細準確的氣象資訊需求」、「普及決策支援服務以守護生命財產安全」、「公私協力擴大氣象產業的社會經濟效益」及「提升組織在國家經濟發展的價值與貢獻」為4大政策目標。

台灣氣候服務聯盟理事長陳泰然說，聯盟為政府官方氣象機構與民間氣象業者的中介平台，主要協助我國氣象服務供應者和需求者之間進行有效地供需媒合，促進氣象資訊的落實運用，推動我國氣候服務產業發展。

大會開幕後環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴，以及氣象局代理局長程家平，分別以「塑造永續未來：氣候變遷署的使命與未來業務」以及「氣候變遷下的中央氣象署：因應挑戰，迎接機會」為題進行專題演講。