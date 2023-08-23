大陸日前在台灣芒果中發現有害生物大洋臀紋粉蚧，因此宣布暫停輸入，農業部長陳吉仲則稱芒果已擺脫依賴大陸單一市場，讓農業專家「Lin bay好油」林裕紘忍不住提出實際數據，酸陳根本是把喪事喜辦。

林裕紘今（23）日在臉書表示，現況明明是大陸不給我們進口，但卻被陳吉仲說成是擺脫依賴，這種把喪事喜辦的行為，不枉他「農業送行者」的稱號，而台灣農業狀況本就不好的狀況下，這幾年又被陳瞎搞，接下來不管是誰接任農業部長都會很難做。

「這樣叫做擺脫依賴，輸往其他國家有成？」林裕紘以農業部數據指出，2021年我農產品出口為56.6億美金，2022年時出口為52.38億美金，縮減了4.22億美金；而2021年時，台灣出口大陸的農產品金額為11.2億美金，2022年出口金額則是6.78億美金，縮減了4.42億美金，代表在這一年之間，出口至其他國家的農產品金額，僅成長0.2億美金，連通膨都跟不上。

林裕紘提到，今年的農業出口值更低，預計產值跌破50億美金，「我看到的是被進攻型的農業，進口越來越多的外國農產品取代進口本土生產的農業，輸出市場越來越小的農業，而陳部長是開心的看到的是什麼呢？自己穩定的官位嗎？」