民眾不滿的信件塞爆監院郵箱。（陳鴻偉翻攝）

菸民認為新法已實施，帶加熱菸還被查扣莫名其妙。（陳鴻偉翻攝）

新修版的菸害防制法今年3月22日正式上路，實施半年以來，有團體認為，新法最關鍵的健康風險評估審查，至今依然毫無進度，資深媒體人彭華幹更質疑負責審查的國健署，根本在護航紙菸利益，23日帶領上百民眾前往監察院，檢舉國健署未依法執法，涉嫌違法瀆職，以一人一信集氣千封的方式，反應強烈不滿的民意，徹查涉嫌瀆職的國健署官員。

彭華幹強調，強烈的民怨其來有自，根據海關查緝加熱菸的最新統計，今年3月22日到7月31日，共有3萬9007條加熱菸，因為遲遲無法取得健康風險評估，遭到海關查扣，並由地方衛生機關開出5萬元至500萬元的罰金。

彭華幹帶領著不滿的民眾，將一封封來自菸民，總數超過1000封的不滿塞爆郵箱，陳情者說，被罰鍰的民眾，為何甘冒觸法的風險也要這樣做，人民原本可以有合法選擇的權利，卻因為菸防法指定負責審查健康風險評估報告的衛福部，該作為而不作為！

參與的李先生說，人民權利因為官員的怠惰，不但選擇的自由被剝奪，還被迫陷於違法的處境。國健署官員如此明顯瀆職，監察委員豈能坐視不管？

民眾不滿說，日媒《NEWSWEEK》有報導，因為日本是開放加熱菸上市的國家，萬一日本遊客因為攜帶加熱菸入境，卻因為台灣菸防法執行延宕，導致被查獲而遭到罰款，有可能因此降低來台觀光的意願。

彭華幹說，其實從被海關查獲加熱菸的數量，在疫情減緩邊境開放之後迅速暴增，就可以看出國內民眾對於合法選擇菸品權利有著剛性的需求，這是《菸害防制法》賦予民眾的合法權利，法令也規定，加熱菸品必須通過健康風險評估審查才可以上市。

但國健署審查作業幾乎停滯，民眾的合法權利就這樣被剝奪。彭華幹強調向監察院檢舉之後，如果國健署還在怠惰，他將發起一波更大規模的陳情活動。

這次參與監察院陳抗活動的民眾，每個人背後都貼上一個大型QRcode，彭華幹說，他已在網路上發起「Clean Air大聯盟」，以販售小物的方式向支持民眾集資，希望能募集一定的資金，發起「千人遊行上凱道」活動，主要訴求就是趕走燃燒紙菸產生的二手菸害，更要討回人民依法賦予的選擇自由。

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