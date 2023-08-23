彭博（Bloomberg）今天報導，美國半導體協會警告，華為技術有限公司正在中國各地建造一系列祕密半導體幌子設施，好讓華為規避美國制裁。

總部設於華盛頓的美國半導體協會（Semiconductor Industry Association, SIA）表示，中國科技巨擘華為去年投入晶片生產，收到政府提供約300億美元官方補助。SIA進一步指出，華為收購了至少兩座現有工廠，正在建造另3座工廠。

美國商務部2019年以安全疑慮為由，將華為列入出口管制清單。但華為否認構成安全風險。

根據彭博報導，如果華為如同SIA所言的以其他公司名義設廠，就有可能規避美國政府限制，並以間接方式採購美國晶片製造設備。

華為與SIA尚未回覆路透社的置評要求。

美國將華為列入貿易黑名單，限制大多數供應商向華為提供商品與技術，除非取得許可。美國官員們持續加強管制，切斷華為購買或設計為其多數產品提供動力的半導體晶片的能力。

美國商務部工業暨安全局（Bureau of Industry and Security, BIS）回覆彭博詢問時說，當局正在密切關注情況，也準備好在必要時採取行動。除了華為，另有數十家中企被BIS列入黑名單，包括SIA稱是華為網絡一部分的福建晉華集成電路有限公司與鵬芯微集成電路製造有限公司。

BIS在發給彭博的聲明中說：「有鑒於華為、福建晉華與鵬芯微等公司受到嚴格限制，他們尋求龐大官方補助、設法發展本土技術的做法並不足為奇。BIS正根據不斷變化的威脅環境，持續審查並更新出口控制措施，且如2022年10月7日規則所證明的那樣，會毫不猶豫地採取適當行動來保障美國國家安全。」

目前還不清楚為什麼SIA在這時候發出警訊。SIA代表全球大多數的半導體製造商，包括英特爾（Intel Corp.）、南韓的三星電子公司（Samsung Electronics Co.）與台灣的台積電，成員還包括製造晶片設備的公司，像是應用材料（Applied Materials Inc）與荷蘭的艾司摩爾（ASML Holding NV）。

彭博報導，如果中國業者成功興建國內生產設施，SIA部分成員將面臨中國對手的競爭，而另一部分成員，像是艾司摩爾與輝達公司（Nvidia Corp.）等，則會因為美國加強出口管制導致中國營收下滑。SIA有可能是在試圖警告成員步步為營，因為有些公司可能會隱瞞他們與華為等黑名單實體的關係。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1120823