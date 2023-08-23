佔地「左營機20公辦都更」2個單元招商傳捷報，雖然「南基地」流標，但，「北基地」由上發營造一家投標，已通過資格審查，上發的背後兩大股東，則是清景麟建築團隊董事長林聰麟和三地集團執行長鍾育霖，該案預計投資61億元，興建4棟大樓，其中1棟大樓未來將回饋給高市府作為公務機關使用，另3棟則是近600戶住宅。

據悉，「左營機20公辦都更」單元1和單元2的公辦都更招商，今年8月8日截止，北基地（單元1）有一家團隊投標，南基地（單元2）則流標，單元1投標廠商已經通過資格審查，後續將由高市府都發局擇期辦理最後的評選作業。

單元1及單元2這兩塊基地，各約7,077平方公尺（約2,140坪），投標廠商將根據招商規定，將協助高市府興闢基地北側公園、10M廣場兼道路用地、以及地下停車場；另，捐贈高市府養工處、民族路監控中心等辦公大樓的公益設施，單元1（北基地）預計總投資金額達61.13億元。

據指出，「左營機20公辦都更」北基地（單元1）的唯一投標廠商是「上發營造」，背後兩大股東，則是清景麟建築團隊董事長林聰麟和三地集團執行長鍾育霖，這也是兩大地產集團去年8月砸下43.11億元，聯手標得台糖金銀島合建分屋附買回建地5,097.12坪之後，再一次於高雄的大手筆合作。

據透露，上發營造未來通過評選，得標，「左營機20公辦都更」北基地之後，將再設立子公司，負責興建4棟大樓，其中一棟依約興建辦公室回饋高市府，另3棟則為上發營造根據招商共同負擔比，分回的所有權住宅，戶數合計在570戶到600戶之間。

根據「台糖金銀島」合作模式，清景麟建築團隊和三地集團持股比例，應該也是各擁50％。