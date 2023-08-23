台南市長黃偉哲表示，近年市府治理台南運河有成，周邊已有多家觀光旅宿業者投入建設，水質明顯改善。（洪榮志攝）

擁有百年歷史的台南運河，曾是府城對外的主要水路交通要道，帶動市區的繁榮發展；後來則因水質及橋梁過低等問題，導致利用變低。市府為推展運河遊河觀光，除逐步推動水質及橋梁改善、沿岸整體光環境亮點工程，今天更宣布啟動民間自提的「台南運河遊河BOT案」招商，將開發3處船舶碼頭及相關設施，進一步帶動遊河觀光熱潮。

不過，有民代質疑，目前的運河水質仍有味道，恐將影響遊河意願；市長黃偉哲強調，近年市府治理運河有成，配合汙水下水道建設及區域用戶接管率的提升，周邊已有多家觀光旅宿業者投入建設，連今年的國際龍舟賽也都在此舉辦，代表運河水質已有明顯改善，未來還會更好。

市府觀光旅遊局長林國華指出，台南運河遊河民間自提BOT案，將開發的3處碼頭，位置分別為水景公園、林默娘公園、河樂廣場，全都是台南運河觀光重點節點，未來各碼頭可引入各式活動，再搭配市府持續在運河周遭的建設，將能增強在地經營消費，大幅提升民眾前來台南觀光的多元性及吸引力。

觀旅局還補充說，河樂廣場站開發基地面積2730平方公尺、林默娘公園站面積2384平方公尺、水景公園站面積5910平方公尺，基地範圍合計1萬1024平方公尺，未來計畫興建船舶碼頭、售票亭、候船亭、公廁、岸水岸電設施及旅客服務設施，投資金額至少新台幣1億元，契約年限為30年，將依促參法第46條委外經營，歡迎業者參與投資，共同帶動台南水上觀光經濟。此案的招商公告，將從24日起至11月21日止，為期90天。