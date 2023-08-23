民眾黨總統參選人柯文哲。（楊亞璇攝）

【全程字幕】823勝利65周年！柯文哲赴忠烈祠獻花致敬 拋「這主張」喊：確保兩岸和平 @ChinaTimes ​

八二三戰役勝利65周年，民眾黨總統參選人柯文哲今天中午在臉書表示，他主張逐步降低兩岸惡意螺旋，在沒有預設政治前提的交流對話與經濟民生議題，展開對話、為民求利，他會以最開放的態度與各黨領袖展開對話、拋棄舊框架、建立新共識。

柯文哲發文表示，今天適逢八二三戰役勝利65周年紀念日，當年守護中華民國的戰爭英雄，有些已身殉、有些早已年邁。但戰爭的反思，不該隨著時間而淡忘甚至遺忘，因此今天，我特別率領台灣民眾黨的同仁來到忠烈祠，向英靈獻花與追思致敬。

柯文哲提及，1958年8月23日開始，連續四十四天，中共向金門列島發射了四十八萬顆砲彈，當年浴血抵抗的戰士們回憶，每天夜晚是砲擊最猛烈的時候，砲火幾乎把整個金門照亮，所有人警戒著、不得安寢，就睡在壕溝裡，戰士不斷補給、反擊，溫度高到砲管卡住、還要灑水降溫。八二三不只是捍衛台澎金馬的指標戰役，更象徵著眾志成城、為自由奮戰拚搏到最後的時代精神。

柯文哲說，至今戰火的印記還牢牢刻在金門的石牆上。不只金門，馬祖也因戰地政務的重責大任，全民皆兵，管制森嚴，海邊不能去、籃球不能打，望遠鏡、收音機、汽車都是違禁品。為了確保國家安全，金馬人民很長一段時間為國家做出犧牲與奉獻。

他表示，1992年11月7日戰地任務解除，金馬生活才終於回歸自由，但撤軍讓金馬居民的經濟受到不小衝擊，中央如何協助金馬的經濟發展是一個重大議題。

柯文哲說，金馬因為地理環境與天然資源的限制，需要中央政府協助供給水電、網路、交通、醫療等資源，更需要拓展更多經濟發展機會，改善金馬人民的「生活品質」，台澎金馬俱為一體，方能促進團結。

柯文哲主張逐步降低兩岸惡意螺旋，在沒有預設政治前提的交流對話與經濟民生議題，展開對話、為民求利。「在此之前，我也會以最開放的態度與各黨領袖展開對話、拋棄舊框架、建立新共識。」

柯文哲強調，發展經濟、觀光、創造談判條件，他也會務實規劃國軍訓練內容，打造具有專業、實戰、科學、先進訓練的軍隊，建立足以維繫和平的國防嚇阻力，實踐國防預算占GDP3％的里程碑，同時透過全民國防與實戰演習建立全國一致的防衛意識，備戰不畏戰，立場絕對堅定，外交保有彈性，這才是確保和平的唯一途徑。

柯文哲表示，在八二三砲戰六十五周年這一天，在所有陣亡將士前，我們都應飲水思源，感謝當年戰士們的熱血為我們打下自由的屏障、感謝前人胼手胝足充實自由美好的民主家園。在眾多陣亡將士前，我們再次看見和平的代價。

柯文哲指出，台澎金馬一體，現代戰爭的殺傷力與影響絕對不會只有外島居民需承受，我們應該在民主、自由的價值中互相理解、建立共識，才能擁有足夠堅韌的抗體，抵禦所有來自外部的侵擾與分化。

柯文哲說，過去，金馬在前線守護台灣，未來，國家為金馬拚經濟，人民團結、台灣自主、經濟發展、邁向兩岸和平！