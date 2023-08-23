一名女網友和曖昧對象認識4個月，覺得對方似乎沒有下一步動作，於是和朋友一起去霞海城隍廟拜月老，沒想到隔天就被曖昧對象告白，讓她又驚又喜「是月老的安排嗎？」許多網友直呼「有特別拜什麼急件是不是，太強了！」也有過來人表示「這間很猛」、「這間收急件喔，之前也有去拜，一個禮拜多就在一起了。」

一名女網友在《Dcard》發文表示，和曖昧對象認識4個月了，感覺對方沒有進一步打算，所以她和朋友一起去霞海城隍廟拜月老，廟方人員替她們講解參拜流程，並呼籲「心誠則靈」。

沒想到原PO當天晚上就收到曖昧對象傳來的訊息，約她隔天一起吃飯；兩人見面後，對方拿了一張卡片向她告白，她當下心裡早已答應，仍矜持表示下次見面會給對方答覆。原PO驚呼「這是月老的安排嗎？很謝謝月老幫忙，讓我跟喜歡的人在一起。」

許多網友直喊恭喜，「我這個母單也要找一天去朝聖了」、「好棒喔！祝福你們，我明天也要去」、「城隍廟真的很猛」、「是有特別拜什麼送急件是不是，太強了」、「這間收急件喔，之前也有去拜，一個禮拜多就在一起了。」

不過也有網友大嘆拜了沒有回應，「原來月老是去幫妳了，難怪我等好幾年都沒回應」、「為什麼別人的這麼靈呢」、「拜了十幾年一點動靜沒有」、「不關月老的事，他本來就喜歡妳。」

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