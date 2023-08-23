人聲鼎沸的台北市西門町竟然出現巨蟒！萬華電影公園在17日清晨有民眾發現一條巨大黃金色蟒蛇出沒，嚇壞不少民眾，警消及動保人員到場後，一見該條至少有3公尺長，比小腿還粗的巨型蟒蛇也當場嚇呆，費了好大一番功夫，才順利將巨蟒拉出，化解一場危機，但為何市區會出現如此巨大蟒蛇，動保人員也正在調查中。

據了解，位在西門町鬧區內的萬華電影公園，平常有不少民眾會在當地遊憩，未料17日清晨8時許，卻有民眾發現，竟然有一條黃金色的大蟒蛇在園區內遊竄，嚇得民眾立刻報警。

這條「3米黃金巨蟒」要三個人才能抬起。 (民眾提供)

動保人員將「3米黃金巨蟒」從公園躲藏處拉出。 (民眾提供)

警方到場後原以為只是一條普通蛇類，未料出現在眼前的竟是「龐然大物」，當場也嚇傻，於是通報動保人員到場協助。動保人員到場後，兩人徒手將蟒蛇拉出後，發現竟長達三米，而且身軀比小腿還粗，現場人員則稱奇。

根據初步判定可能是民眾當寵物飼養的「黃金蟒」，這類蟒蛇屬於「緬甸蟒」中的一種，也是世界上最大的蛇類之一，牠們擅長以纏繞致死的方式獵食鳥類、老鼠等中小型生物，但也可能吃下一隻完整的山豬，獵食範圍相當廣泛。

不過，到底為何如此巨大的黃金蟒會出沒在公園，是遭到棄養或是從飼主家中逃出，目前警方在調查原因。