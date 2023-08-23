北市警方為打擊詐騙集團，將原本檢舉的1萬元獎金，提高至2萬元，包括文山區、中正區2名超商店員，日前就在工作時，發現幾名年輕人鬼鬼祟祟，在提款機前來來去去，暗中通報警方，從而逮捕、查獲2名收簿手及1名竊盜通緝犯。

北市警方表示，截至今年7月份為止，北市警方已緝獲車手1273人，與超商、金融機構協力阻詐757件，攔阻金額7億9400萬餘元，與去年同期相比增加258件、4億4847萬餘元。

日前北市警局邀請各家金融機構及超商，舉辦協助攔阻座談會議，市長蔣萬安及警察局局長張榮興共同宣布，民眾檢舉車手獎勵金，將從原先的1萬元加碼翻倍，一旦察覺到疑似車手、取簿手的活動情形，只要盡速撥打110並將相關情資及線索提供給警方，如果因而逮捕犯嫌，順利偵破案件者，便可獲頒2萬元獎金，藉此激勵民眾一同加入打擊詐欺犯罪的行列，

警方表示，詐騙集團近來多透過「網路假求職廣告」，發布內容看似簡單，實則卻是為他們提領或移轉贓款的工作，許多人未深思熟慮，經不起金錢誘惑，進而被詐團或幫派組織吸收成為詐騙車手。

甚至有民眾還提供自身金融帳戶、提款卡做為「人頭帳戶」，誤以為透過此方式可輕鬆賺錢，殊不知等待的只有遭銀行通知帳戶警示，或被警方持拘票逮捕。

警方呼籲，詐騙手法日新月異，網路訊息難辨真偽，應時刻保持警惕和懷疑心態，注意任何輸入個人資料或匯款、轉帳等行為，皆可能伴隨詐騙風險，切勿心存僥倖背上刑責。